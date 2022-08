La política salarial del Gobierno de Catamarca apunta a poder actualizar los

sueldos de los empleados de la Administración Pública Provincial de manera

bimestral, pero a la par de eso asegurar el salario mínimo para los agentes

públicos.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, luego de los aumentos realizados en los

primeros meses del año, los trabajadores de la Administración Pública Provincial

percibirán con los haberes del mes de julio un incremento del 10,4%.

Este nuevo incremento se suma a los aumentos ya otorgados durante el año, del

8,6 % en el primer bimestre y del 12,3 % en el segundo bimestre, los cuales

implican un incremento acumulado del 31,3 % respecto a los haberes del mes de

enero pasado.

Por otra parte, la actualización bimestral de los salarios se realiza a partir del Índice de Precios al Consumidor del Indec, por ende, los trabajadores de la

Administración Pública Provincial aumentan sus ingresos salariales cada dosmeses, lo cual permite que los mismos mantengan su poder adquisitivo.

Por otro lado, el Gobierno de la Provincia incrementó el salario mínimo garantizado

a partir de los haberes del mes de julio, por lo cual ningún empleado de la

administración percibirá un salario neto ley inferior a $ 70.000.

Docentes

Por otro lado, en el caso de los docentes, se confirmó que el Gobierno Provincial

adelanta a julio el incremento previsto para el mes de agosto del 8,08 % y se

garantiza el salario mínimo docente según paritaria nacional, el cual a partir del

mes de julio será $ 60.000.

Otro sector que también contará con un incremento es el de las becas, dado que

se incrementará en un 36 % el monto estímulo de los beneficiarios de los

programas “Catamarca Incluye” y “Plan Arraigo de los pueblos originarios”, motivo

por el cual a partir del mes de agosto percibirán $ 30.000 mensuales.

Reintegro para las Jornadas One Shot

Con este mismo lineamiento destinado a motorizar la economía y agregar recursos

al bolsillo de los catamarqueños, a partir del mes de agosto el tope de reintegro

para las Jornadas One Shot se incrementa en un 18 % de $ 7.500 a $ 10.000,

pudiendo realizar compras de hasta $ 20.000. De esta manera, además de los

incrementos salariales por inflación que se acordaron con los sindicatos, se suman

más aportes del Estado – en este caso 10.000 pesos más- para contribuir a la

canasta básica.

La medida fue anunciada por el gobernador Raúl Jalil durante el lanzamiento de la

tarjeta corporativa “Minera Catamarca”, destinada a proveedores del sector

minero.

Las denominadas “Jornadas One Shot” ya se instalaron en la vida de los

catamarqueños que son poseedores de las tarjetas de crédito del Banco Nación,

tanto del sector público como privado, ofreciendo el descuento en productos

alimenticios del 50 % si las compras se realizan en comercios catamarqueños.

La entrada Incremento de salario mínimo de $70 mil para empleados públicos se publicó primero en Catamarca Provincia.