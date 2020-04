Incubus dio a conocer nueva música: acaban de lanzar un nuevo EP llamado Trust Fall (Side B), y como el título lo indica, es el lado B o la secuela de Trust Fall (Side A), lanzado en 2015.

El nuevo EP tiene cinco canciones en total: “Karma, Come Back”, “On Without Me”, “Paper Cuts” Además de los dos sencillos previamente compartidos “Our Love” y “Into the Summer”.