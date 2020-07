Inició el paro de transporte por tiempo indeterminado

Desde hoy, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Catamarca – La Rioja comienza un

paro por tiempo indeterminado debido a que los trabajadores del transporte público

todavía no tuvieron novedades sobre el pago de los salarios de junio y parte del

aguinaldo.

Según pudo conocer El Esquiú.com, hasta la fecha, una sola empresa abonó el

aguinaldo completo y otras, únicamente abonaron un porcentaje.

“No recibimos respuestas ni de Transporte ni de los empresarios. Hoy (por ayer) se

vencía el plazo del pago de sueldo y no hay novedades”, indicó a El Esquiú.com el

secretario general de UTA, Juan Vergara. Luego, el líder de UTA insistió en que “la

medida continúa” y por lo tanto no habrá colectivos en las calles.

Vale mencionar que, desde el pasado sábado no hay servicio de transporte público

en Catamarca. Esta interrupción se dio tras detectarse el primer caso positivo de

Covid-19. La llegada de la pandemia también generó que desde UTA pidan garantías

al Gobierno de la Provincia para evitar contagios de coronavirus.

En este sentido, Vergara dijo que para restablecer el servicio necesitan “desinfección

de las unidades, es importante el tema de higiene. Queremos ver si las empresas lo

van a cumplir. No es un capricho, es bastante serio”.

Consecuencias

Anoche, desde la Dirección de Transporte de la Provincia, señalaron que “esta

situación de suspensión de servicio traerá consecuencias en las próximas

recaudaciones y liquidaciones, ya que por ejemplo no se podrá contabilizar los

kilómetros recorridos ni las unidades utilizadas. Y dieron a conocer que en los

próximos días las empresas cobrarán el Subsidio Provincial y el Fondo Compensador

de Nación de julio, por un total de $46.672.549,50.