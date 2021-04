Inminente llamado a concurso para vacantes en los IES

El ministerio de Educación, a través de la secretaria de Gestión Educativa, Brenda

Hidalgo, y el director de Educación Superior, Daniel Aragón Malak, mantuvieron una

reunión virtual con rectores, secretarios académicos y técnicos de los Institutos de

Educación Superior de la Provincia. Estuvo presente también Felipe Toledo, del

ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

La convocatoria relevó temas puntuales relacionados al inminente llamado a

concurso de los espacios curriculares vacantes en el nivel superior y se acordaron

criterios para la carga on line del formulario FUA (formulario único de alta) para el

Alta Docente en la plataforma TAD.

Además, se unificaron pautas para poder dar respuesta urgente a los espacios

curriculares de toda la Provincia, ya que durante el año 2020 por la pandemia no se

pudo dar cumplimiento. El rector del IES Fiambalá, Jorge Tejeda, dijo que “la

mayoría de los IES estamos en la misma situación, sobre todo aquellos que tuvieron

carreras creadas en el 2019”.

Encuentro con supervisores pedagógicos

La dirección de Educación Primaria realizó la tercera reunión de supervisores

pedagógicos del nivel. La misma se llevó a cabo a través de la plataforma Meet de

Google. La directora de nivel, Rosana Caliva, explicó la situación y la necesidad de

acompañar a las escuelas en este período de no presencialidad, cuidando el vínculo

entre la escuela, la familia y el desarrollo de los procesos de enseñanza y

aprendizaje para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares.