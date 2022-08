CONCEJO CAPITALINO

El concejal Aldo Cancino expresó su malestar con su par Fernando Navarro por la presentación de proyectos iguales.

El concejal Aldo Cancino (circuito 6 JPC) reveló una insólita polémica en el bloque de Juntos por el Cambio del Concejo Deliberante de la Capital. El edil del sector de Radicales en Acción expresó su malestar con su par, el concejal Fernando Navarro (FAPRA), porque presentó proyectos para el circuito 6 que ya habían sido presentados o incluso aprobados por el cuerpo.

En declaraciones al programa Cae el Telón de Radio Ancasti, Cancino fue consultado por el malestar interno en el bloque y si bien dijo que prefería no comentarlo en los medios, luego se explayó sobre el tema.

“Esto ha sucedido, en reiteradas oportunidades, ordenanzas que uno ha trabajado durante este tiempo desde que uno asumió y se ha puesto a disposición del vecino, para escucharlo y tratar de no hacer ordenanzas, porque estoy convencido de que con muchos papeles por ahí llenamos mi oficina, cuando la gestión pasa en comunicarse con las áreas correspondientes y tratar de llevar una solución inmediata a la problemática. En algunos casos hice proyectos de ordenanzas y los volvían a rehacer, creo que hay un sistema de Digesto en el Concejo Deliberante que estaría bueno que podamos trabajarlo y ver los proyectos que presenta algún par”, comenzó diciendo Cancino.

Luego, admitió que su malestar estaba dirigido al concejal Fernando Navarro y señaló que le había planteado la situación.

Según trascendió, a Cancino no le cayó bien la avanzada de Navarro con varios proyectos que involucran al circuito 6 y que los hizo conocer a través de las redes sociales. “Escuchamos a los vecinos y vecinas del circuito 6. No solo escuchamos, damos respuestas. Como dirigente radical, muy contento por los resultados”, escribió Navarro,

Así, por ejemplo, una de las iniciativas se refiere a la instalación de cámaras en calles Tucumán, entre República y Av. Belgrano; Vicario Segura, 25 de Mayo, entre República y Avenida Italia. Sin embargo, ya existía una ordenanza aprobada en agosto de 2020 sobre la misma temática.

En igual sentido, en marzo de este año Cancino presentó una nota por la que solicitaba reductores de velocidad sobre calle 9 de Julio, del barrio Marcos Avellaneda. Ahora Navarro presentó un proyecto sobre la misma temática.

Cancino señaló que en su caso particular respeta iniciativas que fueron presentadas incluso por exediles del circuito, como el caso de Fernando Arias, que había presentado proyectos en los que solicitaba pavimentación de determinadas arterias. “Yo no hice otro proyecto de Comunicación porque es faltarles el respeto a él y a su equipo de trabajo que también caminó el circuito para llevar esa problemática plasmada en un papel, a fin de que sea aprobado y que el municipio pueda ejecutar la obra. Entonces, hay que considerar el esfuerzo de la dirigencia, de los empleados y del mismo concejal que hace el proyecto, creo que es válido respetar esa tarea”.

Comentó que cuando dialogó con Navarro del tema, el edil le dijo que era positivo insistir por partida doble, pero esa respuesta no conformó a Cancino.

“Yo no tengo drama que hagan proyectos para el circuito, al contrario, creo que me acompañan en la gestión, pero lo que a mí me hace ruido, es que presentemos lo mismo con un cordón más o menos y sabiendo que una semana antes, unos días antes ya hemos tenido la aprobación en el recinto, pero bueno, puede ser una equivocación también por la vorágine del día a día”, intentó justificar Cancino.

Por último, el edil confió que plantear esta situación permitirá mejorar el trabajo interno y sugirió consultar el Digesto del Concejo Deliberante.

Fuente: El Chasqui Digital

