INSÓLITO: Backstreet Boys admite que la letra de I Want It That Way no tiene sentido

INSÓLITO: Backstreet Boys admite que la letra de I Want It That Way...

Ok, si estabas preguntándote cuál era el significado de I Want It That Way, ese pegajozo hitazo de los Backstreet Boys, no lo vas a encontrar nunca. Los mismísimos músicos admitieron en una entrevista que la letra de la canción no tiene sentido alguno.

En una entrevista en Watch What Happens Live, Nick Carter, Kevin Richardson, AJ McLean, Brian Littrell y Howie Dorough estaban contestando llamadas de fanáticos y apareció esta duda: “En su canción ‘I Want It That Way’, ¿por qué cantan? ‘I never want to hear you say / I want it that way?’ ¿De qué están hablando?”.

A lo que McLean respondió: “En primer lugar, la canción no tiene sentido. Había una versión completamente diferente de la canción que realmente tenía sentido y, afortunadamente, decidimos volver a la que no tenía sentido. No creo que hubiera sido tan grande como era, si hubiera tenido sentido”.

I Want It That Way fue el single principal del disco Millennium (1999), fue escrito por Max Martin y Andreas Carlsson, y es una de las canciones más famosas de la banda.