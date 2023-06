Formada por Shaun Ryder (Happy Mondays, Black Grape), Zak Starkey (The Who, Oasis), Andy Bell (Oasis, Ride) y Bez (Happy Mondays, Black Grape), la agrupación describió su primer single como “un fantástico groove psicodélico de una banda de inadaptados, outsiders e innovadores”.

El tema viene acompañado de un video musical colorista y triposo dirigido por el hijo de Ryder, Olli Ryder.

Mantra Of The Cosmos estrenó la canción en un show íntimo en el famoso club londinense The Box.

A Starkey se le ocurrió la idea del grupo, que cuenta con Ryder a la voz, Bell a la guitarra y Bez y Starkey en la percusión. Sobre el nuevo proyecto, Bell afirma: “Es un placer formar parte de Mantra of the Cosmos. Cuatro almas afines que se excitan con la misma música”.

Ryder dijo anteriormente que, aunque las influencias de los respectivos proyectos de los miembros siguen siendo prominentes, la música del supergrupo no se parece en nada a lo que los músicos publicaron anteriormente. “No suena como The Mondays, Black Grape, Oasis o The Who, es lo que estamos haciendo todos juntos“, añadió, mencionando que se está preparando un álbum.

The post Integrantes de Happy Mondays, Oasis y Ride formaron el grupo “Mantra of the cosmos” first appeared on Metro 95.1.