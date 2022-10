Sin prisa pero sin pausa, algunos intendentes comenzaron a proyectar su

reelección de cara al 2023. Ni la chacarera del peronismo Susana Zenteno (Valle

Viejo) ni el radical Rodolfo Santillán (Ancasti) ven con malos ojos ir por un mandato

más.

Por su parte, Sebastián Nóblega (Tinogasta) fue más cauto en cuanto a sus

aspiraciones para el año que viene, habida cuenta que la Carta Orgánica

Municipal le impide buscar re-re (él mismo dijo este año que respetará la carta

magna comunal).

Hay, por lo menos dentro de la y el intendente, posturas divergentes en cuanto a

las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La jefa

comunal oficialista se inclina hacia la continuidad del proceso de selección de

candidatos, mientras que para el intendente opositor podría modificarse la ley de

PASO.

Ayer, en una entrevista con Radiomanías, Zenteno fue comentando las obras que

se llevan adelante en Valle Viejo, entre ellas los reductores de velocidad instalados

en algunos puntos y que se deterioraron rápidamente. “Los reductores se hicieron

mal, saltan a la vista, se inició una investigación porque el material y cómo se

había estudiado para avanzar estaba bien, así que vamos a ver qué pasó y por

qué fallaron los reductores; se van a ir arreglando”, dijo sobre ese punto.

Luego se le consultó a Zenteno si se presentará como candidata apuntando la

reelección como jefa comunal en Valle Viejo. “Todo depende de los compañeros,

compañeras, de las y los vecinos, y si me acompañan, por supuesto que sí, quiero

volver a ser intendenta porque soy feliz trabajando y sirviendo a Valle Viejo”,

respondió. A la vez, se refirió a las PASO, comicios a los que “apuesta” porque

proviene de las Primarias. “Por supuesto que vamos a ver qué decide el

Gobernador”, agregó.

Sin perjuicio de ello, avizoró que los comicios generales del 2023 “van a ser unas

elecciones exitosas, sé que nos va a ir bien en todos los niveles, estoy contenta

con el trabajo que venimos haciendo y en tres años de gestión, todavía resta

tiempo para hacer muchas cosas en Valle Viejo”, cerró.

Casi similar fue la respuesta que dio por su parte el jefe comunal de Ancasti sobre

la consulta de si irá por la reelección. “No depende directamente de mí, eso

depende de mi partido (la UCR). Tengo que pensarlo, consultarlo con mi familia.

Este es mi primer periodo, pero llegará el momento en el que decidiremos.

Estamos en condiciones, yo me siento capaz, lo demostré, tengo fuerzas, todo

para seguir”, dijo, para el caso, Santillán.

Aparte, el intendente ancasteño consideró necesario “sentarse en una mesa,

poner los pro y los contra, peronistas y radicales, e ir viendo para que salga algo

mejor para la sociedad, no es para mí ni para algún candidato en especial, sino

para todos”. En este orden de ideas, resaltó la urgencia de “la reforma de la

Constitución, hay un montón de cosas que hay que actualizar”.

Luego se refirió a las PASO, señalando que una opción sería aplicarlas en lugares

donde no exista competencia entre precandidatos. “Ir a una elección PASO no lo

veo necesario, sería un desgaste que no tiene mucho sentido, quizás sí en otras

localidades se definan con las Primarias, pero si no son las PASO, están las

internas”, continuó, para subrayar que “hay que achicar el gasto desde la política,

como en estos casos”.

En tanto, el tinogasteño Nóblega indicó que está abocado a la gestión y señaló

que la prioridad “va por mejorar la calidad de vida a la gente, si se les pregunta a

las y los vecinos sobre la fecha de las elecciones o si hay PASO o no, no les

interesa, el vecino está preocupado para llegar a fin de mes”.