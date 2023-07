INTERNA DE LA UCR: Villagra le respondió a Marchioli

“Que ganen por la decisión del voto popular de la sociedad, no de otra manera. Ellos no son quienes para imponer, la sociedad es la que decide”, afirmó.

Villagra apuntó contra “Marchioli al recordar que quería ser candidato a gobernador y no le dio el cuero, ahora sale como candidato a intendente. Como presidente del partido, en vez de salir a defender y tratar de solucionar esto, sale a criticar”.

Más adelante añadió: “Es la primera vez que salgo por un medio de prensa, me molestan las actitudes estas. Yo no tengo problema, si la Justicia Electoral dice que tengo que quedar afuera, yo no tengo ningún problema, no me va a molestar, voy a respetar, pero bueno, hay muchos intendentes que están en esta situación”, dijo en alusión al oficialismo.

En este marco, sostuvo que tanto Manzi como Marchioli deberían dar explicaciones “del daño que están causando”, ya que “han desprotegido la estructura de la oposición de Catamarca».

A través de las redes sociales, el diputado Alfredo Marchioli cruzó las críticas y señaló que la mayor cantidad de impugnaciones son para intendentes oficialistas. «Hay más de una decena de intendentes impugnados y solo dos son radicales. Lamento que estén en un proceso como éste», señaló.