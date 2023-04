Interna libertaria por el sello del espacio de Milei

Por su parte, el empresario Javier Galán se refirió a la situación económica y dijo que “el trabajador vive en cierta incertidumbre, ya no sabemos si tenemos Presidente. Calculo yo que no tenemos presidente, que está en manos de nadie”. Pidió que “la gente piense que esta es una oportunidad para elegir gente de trabajo, gente que no viene de la política, que viene de ideas, con ideas, eso es muy importante”.

“Ideas claras”

Gustavo Lázzari se refirió al evento desarrollado: “Fue muy motivante, provocador, de ver tanta gente ilusionada en base a una idea, tratando de cambiar la provincia, de aportar para cambiar al país. Fue movilizador, esa es la palabra”, señaló.

En este sentido, señaló que los libertarios primero definen cuál es su postura ideológica para analizar la realidad.

“Primero nos basamos en ideas, en conceptos. Cuando vos tenés ideas lo que estás diciendo es que tenés un marco teórico conceptual para entender la realidad y, a partir de ahí proponer solución de cambio. Si no tenés la idea clara te lleva a estas cosas, lo que dijo ayer el Presidente: si el dólar sube, las papas suben, los tomates suben, cualquier producto, es porque la demanda es mayor que la oferta. Y si la demanda es mayor que la oferta no es porque un candidato dice A, el otro B y el otro C. Sino porque está asustado, tiene pesos, no le sirve y sale a comprar. Lo que dijo el presidente de la Derecha es una barbaridad”, señaló.

“La gente no escucha a alguien en la radio y sale a comprar dólares, eso no es cierto. Salís a comprar dólares porque tenés la sensación real de que tu peso mañana vale menos y vos trabajaste para tu familia, no para que tu peso valga menos», analizó.