Invirtió 200 dólares para convertirse en el clon del Profesor de La Casa de Papel

Cuando se estrenó la serie La Casa de Papel, los conocidos de Joshua Hansen empezaron a compararlo con el Profesor, el personaje interpretado por el actor español Álvaro Morte. Cuando comenzó a ver la serie, el joven de 33 años descubrió que el parecido era innegable y lo uso a su favor.

El pelo, la barba y los anteojos son algunos de los aspectos característicos del personaje que Hansen utilizó para convertirse en el clon del protagonista de La Casa de Papel. El joven paraguayo es profesor de música, licenciado en administración de empresas, y decidió gastar 200 dólares para comprarse los mismísimos anteojos del Profesor para completar su look.

“Mi parecido físico con el personaje me asombró. Y la serie me atrapó. Entonces me puse a investigar. Encontré que los anteojos que usaba El Profesor. En Amazon costaban 200 dólares, con el envío. Era mucho dinero, considerando que un salario básico en mi país es de 320 dólares por mes. Pero pensé: ‘Si voy a un par de eventos donde me pagan, la recupero’. Y me animé“, contó.

¿Cómo lo ves?