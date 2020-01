Irina Shayk habló por primera vez sobre su separación de Bradley Cooper: “Me estoy desmoronando”

En junio de 2019, Irina Shayk y Bradley Cooper anunciaron su separación después de cuatro años juntos. Ahora, a siete meses de la ruptura, la modelo rusa decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre su vida lejos del actor.

La pareja se separó rodeada de rumores de infidelidad por parte de Cooper, ya que se creía que estaba saliendo con Lady Gaga, su co-protagonista en A Star is Born. Todas las partes negaron estos rumores, y la misma Shayk asegura que son amigas.

Ahora, en una entrevista para la revista Vogue, la modelo confesó: “Hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin B [Bradley] es un terreno totalmente desconocido para mí“.

Aunque intentaron tener una separación amistosa, con una tenencia compartida de su hija Lea de Seine, no todo fue tan fácil como pensaron. Shayk habló sobre lo difícil que es compatibilizar la crianza de su hija con el trabajo, y al mismo tiempo lidiar con la ruptura: “Es complicado encontrar el equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida. De verdad, todavía hay días en los que me levanto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando’”.

“Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales uno ofrece lo mejor y lo peor. Así es como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen por qué ser una gran pareja“, concluyó.