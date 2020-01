Irina Shayk rompe el silencio y habla por primera vez sobre su separación con Bradley Cooper

En junio pasado y tras cuatro años juntos, Irina Shayk y Bradley Cooper anunciaron el término de su relación en medio de rumores de un romance entre el actor y Lady Gaga.

Las especulaciones aumentaron luego de la comentada presentación en vivo de los protagonista de “A Star Is Born” en la entrega de los Oscar en 2019, película protagonizada por ambos donde además Cooper fue el responsable del guión y la dirección.

“Bradley estuvo emocionalmente ausente durante el largo tiempo de rodaje de ‘A Star Is Born’. Intentaron salvar la relación, pero había cambiado”, dijo en ese momento una fuente cercana.

Durante estos siete meses desde el término de la relación, Irina evitó referirse públicamente del tema. Eso hasta ahora, ya que recientemente concedió una entrevista a la revista Vogue de Gran Bretaña, donde habló de Cooper y lo que significa ser madre soltera, ya que fruto de la relación nació Lea De Seine Shayk Cooper de tres años de edad.

“Creo que en todas las buenas relaciones entregas lo mejor y lo peor de ti, es simplemente la naturaleza del ser humano (…) Dos buenas personas no tienen que ser una gran pareja”, dijo la modelo de 34 años, según recoge CNN.

A pesar del quiebre, Shayk solo tuvo buenas palabras para su expareja. “Pienso que tuvimos mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro#, dice, aunque reconoce que “la vida sin B es un terreno nuevo”.

En relación con esto último, la modelo habló del desafío que significa criar a una hija sola. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora”, señaló.

“Créeme, hay días en que me despierto y digo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando’”, agregó la modelo en la entrevista que saldrá a la venta el 31 de enero.

Foto: Shutterstock