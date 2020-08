J Balvin confirmó que tiene Covid-19: ‘Esto no es un chiste’

El coronavirus ha contagiado a más de 20 millones de personas en todo el mundo, incluyendo deportistas, autoridades y personajes del mundo del cine y el espectáculo.

El último de los famosos que confirmó que dio positivo de Covid-19 fue J Balvin, quien dio la noticia a través de un video que se publicó en las redes sociales.

El cantante colombiano recibió un reconocimiento de Premios Juventud ocasión en la que aprovechó de dar a conocer que dio positivo y que afortunadamente se estaba recuperando.

“Han sido días muy difíciles”, dijo el artista enviando un mensaje a sus seguidores para que se cuiden y tomen consciencia de la grave situación que se está viviendo a nivel mundial.

“A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro”, dijo J Balvin haciendo un llamado a todos para que tomen las medidas necesarias para no contagiarse.

“Esto no es un chiste… El virus como tal sí existe y es muy peligrosos, así que cuídense mucho”, agregó.

En otro video que subió a su cuenta de Instagram, dijo que quería recuperarse antes de dar a conocer su caso. Además, reconoció que el Covid-19 ha sido “una de la experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida”



Foto: Instagram