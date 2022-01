JACK WHITE ESTRENO EL VIDEO DE SU NUEVA CANCION

Es el primer single de “Entering Heaven Alive”, su nuevo álbum solista que tiene fecha de salida para julio de este año.

Puntualmente llegará el 22 de julio, es el segundo de los dos álbumes que White tiene previsto publicar en el 2022. También tiene fecha para presentar “Fear of the Dawn” el 8 de abril, luego de compartir “Taking Me Back” en octubre del 2021.

Recordemos que inauguró “Third Man Records”, su propia compañía discográfica, en Londres el pasado otoño y confirmó que hará gira por Estados Unidos para esta primavera 2022 antes de dirigirse a Europa en junio y julio.

“Love is Selfish” ya se encuentra para ver en la plataforma Youtube

