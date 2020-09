Jalil apoyó a Palladino y la ratificó como ministra

Ayer, el gobernador Raúl Jalil se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y echó por tierra la operaciones de algunos medios de comunicación, respecto del pedido de renuncia a la ministra de Salud, Claudia Palladino.

Tras participar de la reunión de la Comisión de Participación Municipal con los intendentes, el mandatario provincial dialogó con la prensa y destacó la labor de la titular de la cartera sanitaria. “Yo solo tengo agradecimiento a la ministra. El ministro de Salud de la Nación cree que es una de las mejores ministras del país, o sea, que viene trabajando muy bien” resaltó e insitió: “Estamos trabajando bien, inclusive los ciudadanos y solo una pequeña parte de los ciudadanos que todavía no entiende la complejidad de esta enfermedad”.

En la rueda de prensa, realizada previo a conocerse los nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca, Jalil destacó la situación epidemiológica de Catamarca, teniendo en cuenta “la cantidad de contagios que tienen otras provincias, que nosotros estamos en el medio y más o menos entran entre 400 y 500 personas por día a la provincia. Es una enfermadad muy compleja porque es gente asintomática y en eso sabemos que nos iban a traer complicaciones”.

“Pero si nosotros nos cuidamos, creo que podemos convivir, mantener el comercio abierto y ciertas cosas”, añadió.

Sin embargo, remarcó que por más que por ahora Catamarca es una de las provincias con menos cantidad de contagios y que no lamentó ninguna víctima fatal por el virus, “eso no significa que dentro de poco estemos igual o peor”.

En ese sentido, opinó que “hay que firmar, y he pedido hacer una reunión con el COPES, un nuevo contrato social y decirle a la sociedad ‘miren, nosotros tenemos que funcionar así si queremos mantener esta situación´”.

Por otra parte, teniendo en cuenta ese grupo de gente que considera que no entiende la complejidad de la situación, anticipó que hoy mantendrá una reunión con los fiscales federales y provinciales “para determinar una nueva forma de trabajo en cuanto a aplicar multas a los que realicen fiestas sociales”.

Bono para Seguridad

Ayer, el gobernador Jalil anunció que se otorgará un bono extraordinario a las fuerzas de seguridad afectadas a las actividades previstas para atender el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Consiste en una suma de $ 3.000 que se añadirá a los haberes regulares de los efectivos de las fuerzas provinciales durante 3 meses consecutivos para completar un bono total de $ 9.000.

Este aporte será percibido por los efectivos de las fuerzas de seguridad, por las tareas realizadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.