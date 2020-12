Jalil aseguró que las elecciones locales serán junto a las nacionales en octubre

Comenzó a tomar velocidad la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas,

Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año, un compromiso del presidente

Alberto Fernández ante los gobernadores que el viernes firmaron en Olivos el

acuerdo fiscal. El Gobierno local ya le comunicó a Fernández la idea de avanzar con

la suspensión de las primarias para aplicar la simultaneidad con el calendario

nacional. De esta forma, Catamarca irá a las urnas en octubre para elegir a sus

diputados nacionales y los legisladores provinciales.

El mandatario Raúl Jalil indicó cuál es su opinión desde el momento que se mencionó

la idea de suspender las primarias para dirimir candidatos a las elecciones de medio

término. “Las PASO son una encuesta demasiado cara”, reiteró ayer el Gobernador

en diálogo con El Destape Radio, para insistir en que se deben retomar “las

discusiones dentro de los partidos políticos y que cada espacio le presente sus

candidatos” a la sociedad.

Jalil se refirió al pedido efectuado por un grupo de gobernadores al presidente Alberto

Fernández, en una misiva en la cual los mandatarios manifestaron la “necesidad de

suspender” las PASO por única vez en 2021, debido al contexto de “crisis sanitaria”

que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Así las cosas, explicó que para llamar a las urnas en marzo, durante esta semana se

tendría que estar emitiendo el decreto en cuestión, y aseguró que las elecciones

provinciales se darán de forma conjunta con las nacionales. “En Catamarca

tendríamos que llamar a elecciones provinciales esta semana para marzo próximo,

pero vamos a hacer nuestras elecciones junto a las nacionales para poder ahorrar

esos recursos y usarlos para la campaña de vacunación contra el coronavirus”, dijo.

En este orden de ideas, explicó que “la decisión de no hacer las PASO el año que

viene tiene que plasmarse en un proyecto de ley en lo que queda del mes de

diciembre”, y recordó que por el tema “ya estuvimos reunidos con (el titular de la

cámara de baja) Sergio Massa y el presidente (Alberto) Fernández, porque la

situación tiene que consensuarse en Diputados”.

En tanto, Jalil se refirió a la situación económica para considerar: “Efectivamente,

detectamos que hay una reactivación en la economía después de los primeros meses

del año, que fueron muy complicados. La agenda de este año fue complicada con la

pandemia de coronavirus y, aunque los indicadores tienden a hacer pensar que el

año que viene va a ser mejor, tenemos que seguir trabajando con fuerzas”.

Iniciaría el tratamiento

Ayer, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich comentó que el proyecto de la

suspensión tendrá “un tratamiento exprés”, puesto que “estamos ante la limitación de

que la legislación electoral no puede modificarse en el año mismo de las elecciones,

por lo cual hay que hacerlo antes de fin de año”. “A partir del miércoles, ya estará la

iniciativa legislativa suscripta por los legisladores”, dijo el chaqueño, para ahondar en

la idea de “que tenga un tratamiento exprés en un plenario de comisiones, para luego

darle media sanción en Diputados y remitirla al Senado”.

Por lo pronto, este miércoles se prevé que un grupo de diputados nacionales

presentará el proyecto buscando que se apruebe antes de fin de año. Es que la

agenda de la cámara baja estará ocupada por el debate por la legalización del

aborto, previsto para este jueves, con lo cual la intención sería avanzar la semana

próxima, cuando podría obtener dictamen y ser llevada al recinto en sesión especial.

La idea de avanzar esta semana con el proyecto de aplazar las primarias por el 2021

se cerró en la reunión que los gobernadores mantuvieron el último viernes en la

Residencia Presidencial de Olivos. Allí, los mandatarios provinciales (con excepción

del porteño Horacio Rodríguez Larreta) suscribieron el Consenso Fiscal pero también

analizaron el tema de las elecciones primarias del año próximo. Finalmente, todos

adhirieron a la idea de suspender las PASO, incluyendo a mandatarios opositores

como los radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés, de Jujuy y Corrientes,

respectivamente.

Capitanich aclaró que no se busca modificar las PASO de manera permanente sino

que se trata de “una suspensión por única vez, con carácter transitorio para el año

2021, atento a la circunstancia de la emergencia sanitaria”.