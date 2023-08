Jalil Colomé apunto contra «la supuesta oposición» de JPC

«Haremos oposición»

En caso de que los números de las PASO se repitan en las generales e ingresen tres diputados a la Legislatura, Jalil colomé explicó que el bloque de LLA tendrá «diputados de excelente calidad, que van a defender las libertades individuales»,

«Tener tres, cinco o siete diputados nos asegura que la Cámara de Diputados no sea un escribanía del Gobierno, nos asegura de que haya un contralor aún si no llegamos a la Gobernación. Nuestros diputados van permitir moderar los abusos que he realizado el gobierno provincial en convivencia con la supuesta posición de JPC”, denunció.

En este contexto, señaló todas las acciones que, a su criterio, demuestran que Juntos por el Cambio es igual al oficialismo. “La supuesta oposición se manejó en una forma que casi bailaba la misma danza. Entre ellos dos no había gran diferencia, si no hubiera sido por los legisladores de JPC no hubiéramos tenido los nuevos nombramientos judiciales, la eliminación del Consejo del Magistratura, el acuerdo de de las regalías mineras, la aceptación de las nuevas sedes de estas empresas que se establecieron en la provincia”, añadió.

En este contexto, afirmó que desde el movimiento libertario “venimos a hacer una oposición total». «Venimos a decir basta al gasto abusivo del Estado, aunque esto no significa eliminar puestos de trabajo, sino reasignarlos en donde sean productivos. También disminuir los impuestos de forma de tal manera que tengamos un incentivo para la gente que quiera producir crear y trabajar independientemente”, sostuvo.

Por otra parte, respecto a las críticas por su vínculo con el gobernador Raúl Jalil, Jalil Colomé aseguró que «es mi primo, pero ideológicamente no coincido absolutamente en nada». «No tengo intereses comunes con él, no tengo propiedades comunes. Lo he asesorado gratuitamente un par de veces con respecto a la epidemia del dengue y los traté de contactar con organismos y con empresas internacionales sin fines de lucro, pero no coincido ideológicamente con ellos», remarcó.

En ese punto, criticó al diputado Ávila, y dijo que «está jugando a hacer oposición, pero desgraciadamente no fue oposición, no participó excepto en denuncias sistemáticas a lo ‘Lilita Carrió’, pero con ningún cambio fundamental».

«Lo mismo con el candidato a gobernador Flavio Fama, viene de otros estructuras que se la puede definir como una casta política universitaria, precisamente nunca se limitaron en el gasto, nunca se limitaron o nunca favorecieron a la parte privada, siempre favorecieron a los familiares que participaron dentro las estructuras administrativas de la Universidad. Nosotros venimos a hacer un cambio radical, y eso les molesta a todos», sostuvo.