El candidato a gobernador de La Libertad Avanza, José Jalil Colomé, señaló que la

alianza de Juntos por el Cambio “definitivamente no ofreció nada nuevo” en las

elecciones del domingo último y, en tono de interrogante, planteó que son escasas

las posibilidades de esa fuerza de ganar en octubre: “¿Qué posibilidades tiene

frente al oficialismo?”.

En una entrevista en Radio Esquiú, Colomé consideró que “no hay dos

oposiciones divididas” sino que “hay dos oficialismos divididos: el oficialismo de

Juntos por el Cambio y el oficialismo que es actual Gobierno”. Sobre este eje,

señaló que “ellos dos votaron sistemáticamente a nivel nacional lo que el

kirchnerismo planteaba” e indagó por qué colapsó la alianza de Juntos.

Si bien señaló que tiene mucho respeto por el exprecandidato Rubén Manzi y

reconoce a Flavio Fama “como buen candidato, el problema es que obviamente

uno esperaba un partido de oposición que, con los recursos que tuvieron, su idea

impacte con más fuerza en la provincia”. En este orden de ideas, evaluó que “que

agotaron sus baterías de propuestas en esta elección y no hay baterías nuevas

con la que puedan competir con el oficialismo”. “Definitivamente JxC no ofreció

nada nuevo y proyectando con la pobrísima performance que tenía las dos listas

de esa oposición ¿Qué posibilidades tiene frente al oficialismo?” dijo.