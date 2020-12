Jalil convocó a sus equipos de Seguridad y Salud para definir la reapertura al turismo

El Gobernador Raúl Jalil convocó para hoy a una reunión, mediante la plataforma

virtual, a los responsables del área Salud y Seguridad de toda la provincia para

definir y coordinar las medidas a tomar por la apertura del turismo interno y externo

de toda la provincia.

De la reunión, prevista para la 12 del mediodía, participarán la ministra de Salud,

Claudia Palladino junto a los jefes de las distintas Áreas Programáticas, y el ministro

de Seguridad, Gustavo Aguirre acompañado de los responsables de la Jefatura de

Policía, de las Jefaturas Regionales y las jefaturas de Zona.

A comienzos de mes, el mandatario había decretado el avance a la Etapa de

Convivencia Verde para todo el territorio provincial tras recibir la recomendación y

análisis de la Comisión Sanitaria con la correspondiente evaluación de los

indicadores sanitarios.

El decreto estipulaba que la nueva Etapa Convivencia Verde entrará en vigencia a

partir del día jueves 10 de diciembre, incluyendo puntos agregados y nuevas

actividades habilitadas.

El mismo decreto, número 2331, establecía que a partir de hoy quedaba sin efecto la

obligatoriedad de contar con un testeo PCR para ingresar a la provincia de

Catamarca para las personas que no tengan domicilio en el territorio.

Esto se dispuso para complementar la decisión de abrir finalmente el turismo externo

desde este mismo día.

“En estos meses, todos los equipos de contención han realizado una gran tarea en

forma sostenida para que el sistema sanitario mantenga capacidades óptimas y así

poder brindar atención a todos, a los pacientes de COVID19 y a los que no

padecieron esa enfermedad. Ahora entramos en una etapa en la que la

responsabilidad de cada uno es central para sostener un bajo volumen de contagios.

Les pido a todos que de a poco recuperemos los pasos de actividad normal sin dejar

de lado los tres pilares de la prevención: barbijo, lavado de manos y distanciamiento”,

aseguraba el gobernador Jalil.

Cumplidos los plazos impuestos por el propio Gobierno, llegó el momento de

coordinar y definir los siguientes pasos, tarea para la cual se estudiarán en detalle los

números de las últimas semanas.

Durante la vigencia de la etapa hoy vigente, la circulación permitida es de domingo a

miércoles desde las 06:00 hs. hasta las 00:30 hs. del día siguiente; y jueves, viernes

y sábados por la noche, la circulación se extiende hasta las 02:30 hs. del día

siguiente.

Las últimas actividades habilitadas en el marco de la Etapa Verde fueron:

Eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en

general, hasta veinte (20) personas, en espacios cerrados o en los domicilios de

las personas.

Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos al aire libre,

en espacios públicos, hasta cien (100) personas.-

Bares con espectáculos en vivo: hasta el 70% de ocupación, hasta cinco (5)

artistas por presentación.

Recitales al aire libre: hasta el 60 % de la capacidad sentados, y con el

distanciamiento de 2,00 metros de pie entre los participantes del público.

Espectáculos infantiles: 50% de la capacidad sentados en salas cerradas, 75%

de la capacidad en espacios abiertos, con separación de 5,00 metros con los

actores (no más de 5 actores)

Turismo citadino en colectivos abiertos: solo en la parte superior al aire libre.

Museos: visitas guiadas con previo turno en grupos de hasta diez (10) personas.

Turismo religioso: visitas guiadas en grupos reducidos de hasta diez (10)

personas.

Actividades deportivas grupales de hasta once (11) personas por equipo, en

espacios abiertos, sin concurrencia de público.

Transporte de media y larga distancia, provincial e interprovincial, conforme

protocolos.

Actos de Colación de Grado por curso y al aire libre, con dos (2) acompañantes

por egresado/a, hasta cien (100) personas.