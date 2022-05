Jalil garantizó sueldos de $ 65 mil para empleados públicos y 170 pases a planta

La minería fue el otro eje que priorizó en el mensaje y al que volvió en reiteradas oportunidades. «En 2018 el total de compras de bienes y contratación de servicios locales en Catamarca fue de 1.037 millones de pesos. En 2021, esa cifra se triplicó para llegar a los 3.315 millones de pesos, siguiendo un franco ascenso desde 2019». «Este es el indicador principal de que las reglas de trabajo para la minería que se implementaron como política de Estado desde la gestión de Lucía (Corpacci) están dando muy buenos resultados. Décadas atrás, la minería solo dejaba el 3% boca mina, lo cual podía caer a 1,5% neto. Hoy, la minería aporta 3,5% por todo concepto. Este es uno de los logros más importantes de la política minera catamarqueña», afirmó.

«No se trata de ‘minería sí o minería no’, sino de hacerlo de forma responsable y sostenible. Esta es la coincidencia básica que nos llevó a conformar la Mesa del Litio con los gobernadores de Salta y Jujuy, para apuntar al objetivo de una nueva minería que deje más beneficios en forma regional y conjunta», añadió y puntualizó que las provincias que forman la Mesa del Litio son de distinto signo político.

Jalil hizo reiteradas referencias a la gestión de la exgobernadora Lucía Corpacci. De hecho, se refirió a ella en más de una decena de ocasiones. También agradeció el aporte del Gobierno nacional y mencionó al presidente Alberto Fernández. «Quiero enfatizar en el fuerte apoyo del Gobierno del presidente Alberto Fernández. En conjunto estamos encarando el mayor plan de obra pública de la historia de Catamarca con 75.000 millones de pesos en obras para la gente».

Otro capítulo relevante del mensaje fue el plan de infraestructura vial «con una inversión de 11.000 millones de pesos provista por el Gobierno nacional y Vialidad provincial».

Antes de finalizar su mensaje, el primer mandatario defendió la labor de la Comisión Evaluadora y destacó la implementación del juicio por jurado. Por último, reiteró su invitación al diálogo: Catamarca hoy no necesita una cultura de la polémica o la circunstancia; Catamarca necesita una cultura política del diálogo con un sólo interés: atraer inversiones, mejorar el salario y crear más trabajo». n

Beneficio para más de 7.000 agentes

La ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, precisó los anuncios del primer mandatario para los empleados públicos. «Vamos a garantizar un ingreoso mínimo de $ 65mil neto para los trabajadores que hoy no llegan a este monto para lo cual se va a incluir en el recibo de sueldo un concepto nivelador que hará que cuando la remuneración bruta, menos los descuentos obligatorios por ley, no permita llegar a los $ 65 mil se le va a nivelar con este concepto que será no remunerativo, no bonificable». Estimó que el 20% de la administración pública estaba por debajo de los 65 mil. De acuerdo con la información oficial, hasta febrero de este año había 35.638 agentes en el Poder Ejecutivo, por lo que el 20% representa a 7.127 personas.

Además, se refirió a » la alegría de que podamos incorporar en planta permanente los trabajadores que hoy forman parte de la planta no permanente del Estado, con contratos de servicios, que aproximadamente son 170 contratados con más de 6 meses de antigüedad», precisó.