Jalil habló sobre nombramientos, gremios y endeudamiento

El gobernador Raúl Jalil se refirió a los cuestionamientos planteados por la oposición, ante el pedido de autorización enviado por el Gobierno a la Legislatura, para que se autorizara la toma de crédito por la suma de $ 4.000 millones y se mostró abierto a realizar modificaciones, para lograr el acompañamiento de los legisladores opositores. A su vez, anticipó el envío de nuevos proyectos de ley a las cámaras legislativas y dijo que el Gobierno tiene pensado construir un nuevo hospital de gran envergadura.

En diálogo con radio Valle Viejo, el mandatario indicó que el préstamo del Fondo Fiduciario de Desarrolo Provincial, que creó el Gobierno nacional para ayudar a las provincias a superar la crisis desatada por la pandemia, tendrá como destino diferentes obras que el Gobierno tiene planificadas. En ese marco, sostuvo que si es necesario, los ministros del Ejecutivo asistirán a la Legislatura para explicar las prioridades que se tuvieron en cuenta para los proyectos de obras, que manifestó “le mejoran la calidad de vida a las personas”.

“No tengo inconveniente de que hagan un monitoreo del dinero para qué es”, agregó y dejó en claro que tampoco “tenemos inconveniente de que se baje el monto del préstamo a 2.000 millones”, es decir, a la mitad de lo solicitado en un principio.

Sobre la disminución del tope del endeudamiento, señaló que se debe a que el Gobierno nacional incrementará en 50.000 millones el Programa para la Emergencia Financiera Provincial.

Jalil insistió en la necesidad de que se avance con la autorización del endeudamiento ya que hay provincias que ya iniciaron obras, pero “nosotros estamos demorados porque no tenemos aprobada la ley”.

“Tampoco tengo problema de coparticipar con los municipios el préstamo dentro de un plan general”, añadió.

Por otra parte, el gobernador adelantó que la Provincia está analizando la construcción de un nuevo hospital de envergadura y que la semana próxima, podría haber una resolución al respecto.

Jalil manifestó que si bien “el sistema de salud está bien, estamos pensando, en algún momento, en planificar un nuevo Hospital San Juan Bautista”, aunque aclaró que “hay que buscar los recursos”.

En esa línea, remarcó la importancia del Hospital Carlos Malbrán, pero lo calificó como “un buen hospital de campaña” y dijo que lo que se instaló ahí se puede trasladar a otro lugar y, por eso, se está “repensando un hospital de gran magnitud cerca de la Circunvalación”.

Otros anuncios

Jalil, a su vez, indicó que en los próximos días, emitirá el decreto de creación del Consejo Consultivo, que reemplazará al Consejo de la Magistratura. En esa línea, dijo que, a su entender, este consejo no debería estar integrado por legisladores, sino por especialistas en Derecho y remarcó que el Senado participa en la designación de los magistrados cuando presta acuerdo a los pliegos que envía el Ejecutivo.

Del mismo modo, indicó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley, para hacer frente a la emergencia del sector turístico y gastronómico y también presentará el Código de Procedimientos mineros.

Por otro lado, se refirió a los conflictos gremiales que se dan a nivel provincial y municipal y pidió, nuevamente, a los sindicatos que reflexionen “porque no se puede vivir en el conflicto y, sobre todo, en este tiempo”. En ese sentido, se refirió a los incidentes ocurridos en la Capital y consideró que “no se pueden repetir”.

A su vez, volvió a descartar incrementos salariales y dejó en claro que “el Gobierno va a estar con los que menos tienen y los que no pueden trabajar” y, en referencia al sector privado, dijo que “a los que pueden mantener más del 70 % del trabajo, no vamos a poder dar ayuda”.