Jalil: “Lo que tenemos que evitar es la circulación comunitaria”

El gobernador Raúl Jalil habló sobre la situación de Catamarca en el contexto de la

pandemia y señaló que en la provincia se debe evitar la circulación comunitaria del

coronavirus y que haya muertes por esta enfermedad.

El jefe de Estado también explicó que cerraron los bares y restaurantes porque en

ellos hubo contactos estrechos o personas que se contagiaron.

Jalil dio a conocer que es probable que un transportista que un tiempo atrás haya

dado positivo de COVID-19 se encuentre contagiado nuevamente; y, además, que

denunciarán a dos camioneros que regresaron a la provincia y no cumplieron el

aislamiento correspondiente.

Circulación comunitaria

En una entrevista que brindó a La Brújula, Jalil señaló: “Lo que tenemos que evitar

es la circulación comunitaria” del virus, como así también “evitar que haya fallecidos.

Para eso, tenemos que evitar tener enfermos y tenemos que cuidarnos. Catamarca,

creo, es la única provincia en la que no tenemos fallecidos”.

Por otra parte, y en diálogo con radio El Destape, de Buenos Aires, Jalil indicó:

“Cuando uno va al contagio comunitario, es imposible pararlo. Cuando se escapa un

caso y no se encuentra el contacto estrecho, están estos problemas”.

Luego, mencionó: “Cuantos más contagios tengan Buenos Aires, Santiago (del

Estero), Córdoba, La Rioja, es más probable que tengamos contagios nosotros”.

“La situación epidemiológica de los vecinos nuestros es muy complicada, hay que

tener un control epidemiológico”, agregó.

Cierre de bares y restaurantes

El Gobernador también explicó: “Hemos cerrado los restaurantes y los bares

porque hemos detectado contactos estrechos o gente que se ha contagiado en esos

lugares, sino no lo haríamos. Notamos que en los lugares en que se usa el protocolo

no los tenemos, por lo tanto los dejamos abiertos”.

Además, consideró: “Si mejoramos la situación epidemiológica, vamos a abrir los

bares y restaurantes”.

Según Jalil, “el gran problema que hay son los eventos sociales, los asados, los

bares, hay un sector joven que nos cuesta controlar”.

¿Un reinfectado?

El titular del Ejecutivo reveló: “Pareciera que tuviéramos el primer caso que ha sido

de vuelta contagiado. Es un camionero de un frigorífico que dio positivo, lo vamos a

rechequear de vuelta. Esta enfermedad es muy compleja. Por lo que uno dialoga con

los médicos, va para largo”.

Aparentemente, el camionero se recuperó del COVID-19 y luego volvió a contagiarse,

de acuerdo a lo que expresó Jalil.

Denuncias a transportistas

Jalil aseguró que denunciarán a dos camioneros que ingresaron a Catamarca y no

cumplieron con la cuarentena. “Tenemos dos transportistas que vinieron, no

cumplieron con el aislamiento y van a ser denunciados penalmente. También hay 90

multas que van a determinar y ya están elevando las actas”, remarcó.

Crecen los contagios

“Cuando testeamos a los camioneros, a los enfermos que regresan a Catamarca

de algún tratamiento afuera o algún estudiante, notamos que ha incrementado la

cantidad de positivos”, concluyó Jalil.