Jalil: “Podemos hacer obras porque no tomamos deuda en dólares”

Con una pandemia de fondo golpeando los recursos del Estado, el gobernador Raúl

Jalil destacó la decisión de la exmandataria Lucía Corpacci y de la suya -cuando

estuvo a cargo del municipio capitalino- de no endeudarse en dólares. Esto, según

expresó, permitió que la Provincia pueda continuar con la ejecución de obras.

Durante su paso por Belén, el jefe de Estado local mencionó que “hay 15 millones de pesos que serán distribuidos a tres municipios para que puedan terminar las obras de viviendas que no están concluidas”. En este orden de ideas, comentó: “Todas estas obras las podemos hacer porque hubo un Gobierno Provincial anterior que tomó la decisión de no tomar deuda en dólares e invertir en maquinaria pesada”.

El mandatario acotó: “Inclusive cuando estuve a cargo de la gestión municipal, tuve

muchos ofrecimientos para sacar deuda en la divisa norteamericana, pero no lo

tomamos. Es una responsabilidad, y a esa responsabilidad la tenemos que continuar,

tenemos que ser buenos administradores, trabajar todos juntos y en equipo”.