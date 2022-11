EL LUNES PRÓXIMO

En una entrevista radial, evitó precisar que los comicios serían simultáneos con los nacionales. “Lo vamos a comunicar el lunes”, dijo.

El gobernador Raúl Jalil dio fuertes indicios que la decisión sobre la fecha de las elecciones está prácticamente tomada aplicándose la simultaneidad. Es decir, ir a las urnas en octubre. Aludiendo al costo que tiene para la Provincia llevar los comicios a marzo, algo así de más de mil millones de pesos que podrían ser destinados a otras cosas, el mandatario dijo que quiere reunirse con los presidentes de los bloques opositores el lunes próximo para “comunicar” el calendario electoral. Además, para ese día no solo quiere hablar de las elecciones sino también acordar políticas públicas.

En una extensa entrevista con el programa Radiomanías, el jefe de Estado adelantó que se invitará para el lunes “a un desayuno de trabajo a los presidentes de los bloques opositores donde, aparte de comunicarles la elección, nos gustaría trabajar sobre ciertas políticas de Estado, como ser el uso de regalías mineras”. Precisamente sobre la cuestión minera, entre otros puntos, Jalil señaló que el Gobierno no ve con malos ojos la participación de la oposición en el “destino del fideicomiso, porque sino se la pasan pidiendo informe y nadie se quiere involucrar”.

“Nosotros pensamos que la sociedad cambió, en algún momento habrá que discutir la reforma de la Constitución”, manifestó para sostener: “Hay que salir de la cultura de la polémica e ir a la cultura del dialogo, el Gobierno siempre está abierto y espero que a partir del lunes en algunos puntos nos pongamos de acuerdo”.

La intención de Jalil para el próximo lunes es “dialogar no solamente de las elecciones, porque uno está transitoriamente en el cargo, sino de políticas importantes”. Sobre este eje, volvió a referirse a la minería indicando que desde la gestión de Lucía Corpacci “hubo un cambio de paradigma, nosotros lo profundizamos y nunca tuvimos tantas inversiones como ahora”. También apuntó que los cambios se dieron en materia de turismo. “Lucía empezó a instalar (este eje) en Catamarca y nosotros estamos invirtiendo mucho, algo que se puede ver en la cantidad de turismo que está teniendo el interior”.

Jalil no esquivó críticas a la oposición. Es que, para él: “Tienen una lógica de trabajo de la denuncia constante, lo hemos visto con la exgobernadora y con nosotros”. No obstante, resaltó: “Siempre los invité a salir de la cultura de la polémica e ingresar a la cultura del diálogo”. Incluso mencionó: “En el Gobierno no tenemos más de 10 o 15 temas importantes en los que nos podríamos poner de acuerdo”. El Gobernador recordó su paso como diputado provincial y acompañó “muchas veces los proyectos del gobierno del Frente Cívico y Social, pero ahora hay una lógica de la polémica que es parte de lo que ellos creen que es ser oposición”.

Así las cosas, volvió a referirse a la fecha de las elecciones del año que viene. “Es un hecho que lo vamos a definir el lunes, la gente puede ir percibiendo qué es lo que estamos pensando”, alegó, para deslizar: “Una elección cuesta alrededor de $1000 millones a la Provincia, quizás un poco más si son en marzo, recursos que podrían ser utilizados para la gestión. Vamos a comunicarlo el próximo lunes, vamos a invitar a la oposición y tratar de tener un plan de trabajo sobre dos o tres temas”, sintetizó el mandatario. En cuanto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, consideró que “ya está medio definido que va a haber PASO”, aludiendo, quizás, a la simultaneidad.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Jalil quiere reunirse con la oposición antes de oficializar la fecha de las elecciones se publicó primero en Catamarca Provincia.