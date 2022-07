El gobernador Raúl Jalil respaldó la decisión del Presidente Alberto Fernández de

incorporar al Gabinete nacional al titular de la Cámara de Diputados, Sergio

Massa, dirigente con quien el mandatario tuvo buenos vínculos cuando era

intendente de la Capital. “Estamos de acuerdo con la decisión del Presidente.

Respeto todas las decisiones y en este sentido acompañamos las políticas de

Alberto Fernández porque ayudó mucho, y ayuda, a los catamarqueños”, dijo.

Aparte, en diálogo con El Esquiú Play adelantó que el monto para las jornadas One Shot no solo se verá incrementado sino que también abarcará a las personas que pertenezcan al sector privado y posean una tarjeta de crédito del Banco Nación. “A partir del mes que viene, vamos a aumentar un 25 % el One Shot para la compra de alimentos y a la vez que puedan usarlo tanto agentes del sector público como trabajadores privados”, dijo.

En este orden de ideas, comentó que de $ 15 mil subirá a $ 20 mil. “Es una buena noticia no solo para empleados públicos sino para la gente que tiene tarjeta del Banco Nación”, cerró.

Jalil respaldó los cambios de Gabinete y anticipó que el One Shot tendrá aumento