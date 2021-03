Jalil y Cafiero firmaron convenio para invertir $594 millones para ampliar la conectividad

Mejorar la conectividad de internet en tiempo de pandemia, cuando la virtualidad se

da en los diferentes sectores, es sin duda algo que ocupa a los diferentes actores,

por lo que resulta necesarios gestionar y articular para que tal mejoría se de en las

acciones y no quede en un simple anhelo.

Por ello, buscando mejorar la conectividad en la provincia de Catamarca, en la

jornada de ayer el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero; la

secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; el gobernador de

Catamarca, Raúl Jalil y el ministro de Industria, Comercio y Empleo de la Provincia,

Lisandro Álvarez, firmaron un convenio para extender la Red Federal de Fibra Óptica

(Refefo) del Plan Conectar en la provincia. Este acuerdo entre Nación y Catamarca

incluye una inversión de $594 millones por parte del Gobierno Nacional.

De los nuevos 187 kilómetros de fibra óptica, 100 kilómetros corresponderán a la

traza entre El Salado y Fiambalá, que además incluye a las localidades Copacabana,

Banda de Lucero, Tinogasta, El Puesto y Anillaco. El despliegue de los restantes 87

kilómetros de fibra óptica serán parte de la traza entre Belén y Andalgalá y hay que

sumar a La Puntilla.

Cafiero destacó la importancia de la red federal de fibra óptica y afirmó que “es la red

federal pública más grande de Latinoamérica, algo que nos tiene que enorgullecer no

como gobierno, sino como argentinos”.

En tanto, Jalil sostuvo: “Empezamos a solucionar un problema que tuvimos los

catamarqueños porque en la gestión anterior iniciamos un juicio con Arsat porque no

cumplieron con las pautas para la red troncal de pueblos y ciudades de la provincia.

Con este convenio y con el trabajo que vamos hacer con Enacom, vamos a poder

avanzar en la conectividad que en este mundo de pandemia, no solo en la educación

sino en la vida cotidiana, se vuelve esencial.”

Y destacó que “el Presidente tiene una visión federal que no queda en el discurso

sino también en la acción. Las reuniones con los gobernadores del Norte Argentino,

con una agenda propia, con un plan de obra pública, para nosotros no solamente es

un discurso, sino que estamos yendo a los hechos”.

Por su parte, Sánchez Malcolm dijo: “Se firmó un convenio marco de cooperación

que es el primer paso establecido para incrementar los kilómetros de fibra óptica en

la provincia de Catamarca, que es una de las provincias que hoy tiene menor nivel de

conectividad y que tiene gran cantidad de superficie sin puntos fijos de acceso a

internet”.

Refefo

La Refefo en Catamarca cuenta hoy con 672 kilómetros de fibra óptica iluminada y

con las nuevas obras proyectadas se sumarán otros 187 kilómetros que servirán para

ampliar la conectividad de 43.000 personas. Actualmente, la provincia tiene 113

localidades sin accesos fijos declarados por ningún prestador sobre un total de 154

existentes, lo que representa un 73,38% de las localidades y un 22,35% de la

población sin acceso a la conectividad.

El Gobernador junto al ministro Kulfas

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro

Álvarez, se reunieron con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías

Kulfas, encuentro en el que acordaron la creación de un Fondo de Afectación

Específica (FAE) por un total de 600 millones de pesos a fin de mejorar el acceso al

crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El FAE contará con un aporte de 300 millones de pesos por parte del Fondo de

Garantías Argentino (Fogar), mientras que la provincia hará un aporte por la misma

cantidad, lo que permitirá destinar un total de 600 millones de pesos al otorgamiento

de garantías directas e indirectas, así como también a respaldar aquellas garantías

que emitan las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR).

Además, durante el encuentro, del que participó también el secretario de la Pequeña

y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, se firmó un convenio

para la creación de un Centro Universitario PyME en la Universidad Nacional de

Catamarca, en el marco de la convocatoria que abrió el ministerio de Desarrollo

Productivo para que las universidades públicas de todo el país obtengan

financiamiento para la creación o fortalecimiento de Centros Universitarios PyME por

hasta 5 millones de pesos por institución.