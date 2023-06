Los mandatarios de la Liga de Gobernadores peronistas, entre ellos el

catamarqueño Raúl Jalil, emitieron un comunicado en el que exigieron la

presentación de una única fórmula presidencial de Unión por la Patria (el frente

oficialista).

Si bien no se hace mención a ningún precandidato en particular, el texto fue

difundido horas después de que Daniel “Pichichi” Scioli presentara un escrito ante

la Junta Electoral de la Alianza Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires

y ante la junta electoral bonaerense para impugnar el reglamento interno impuesto

por Máximo Kirchner que, según denuncian, no respeta la representación de las

minorías. Con eso de fondo, las y los mandatarios provinciales pusieron presión

para que Scioli deponga su precandidatura.

A través de un documento titulado “Unidad, más que nunca”, firmado por los

mandatarios provinciales pertenecientes a la Liga y que Jalil compartió en sus

redes sociales, pidieron “dejar de lado las apetencias individuales” e insistieron en

la necesidad de acordar quiénes serán los candidatos que representarán a la

coalición en las elecciones.

“Las y los gobernadores de la Liga ratificamos, una vez más, la imperiosa

necesidad de encontrar una síntesis en la fórmula presidencial que represente a

Unión por la Patria ante lo que ya dejó de ser una amenaza: el agrupamiento de la

derecha argentina defendiendo la violencia. No solo ratifican el camino del ajuste,

sino que prometen garantizarlo con cárcel o balas”, dice el texto de las y los

mandatarios. En este sentido, solicitaron que los dirigentes tomen “una clara

decisión política” con sensatez y madurez, teniendo en cuenta que son “la última

esperanza de un pueblo que exige un Estado presente, que los incluya y proteja”.

“En defensa de la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia

Social, instamos a la dirigencia del Movimiento Nacional y Popular a dejar de lado

apetencias individuales y presentarle a la Argentina toda, una unidad

representativa de todos los sectores para seguir gobernando la Argentina”,

subrayaron los gobernadores. En otro tramo del documento señalan: “A todos ellos

debemos representar y darles lo mejor de nosotros para poder así hacer de

Argentina un país que cobije y genere posibilidades de desarrollo individual y

colectivo.

”Unidad de concepción para la unidad de acción. Porque como lo establece uno de

nuestros máximos postulados, ‘Primero la patria, después el Movimiento y luego

los hombres’”, continúa el texto, para cerrar subrayando que “no proscribimos a

nadie, exigimos responsabilidad en este momento histórico”.