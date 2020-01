Jalile le dejo de herencia a Zenteno unos 700 empleados nuevos

Contundentes números arrojó la auditoría por objetivos realizada por el Tribunal de

Cuentas sobre el municipio de Valle Viejo. Del mismo surge que la gestión de

Gustavo “Gallo” Jalile en la comuna le dejó una herencia a Susana Zenteno de casi

700 empleados contando las plantas permanentes y los contratados.

Todo surgió en los primeros días de noviembre último cuando los concejales de la por

entonces oposición presentaron ante el órgano contralor de las cuentas públicas una

denuncia por nombramientos masivos irregulares. En aquella oportunidad, los ediles

solicitaron al TC una auditoría integral sobre las cuentas bancarias, documentos,

contratos de personal, contratos de bienes y/o servicios de la Municipalidad.

Ahora bien, el análisis de los números para lo que fue la gestión de Jalile ya

concluyó. En este orden de ideas, se analizaron las designaciones que hizo el

exintendente puesto que se comprobó que hasta el 29 de noviembre había un total

de 1666 empleados.

El grueso de nombramientos se realizó entre julio y noviembre (este es el periodo

analizado por la auditoría del Tribunal de Cuentas). En ese lapso temporal, de

acuerdo a la auditoría, se hicieron 345 designaciones en planta permanente. Todos

esos pases se dieron con altas categorías, es decir, entre la 21 y la 24. Además, se

detectó que los contratos transitorios realizados por la gestión anterior en el municipio

fueron 332. Es decir, entre plantas permanentes y contratos la gestión de Jalile le

dejó 677 trabajadores “extras” a Zenteno.

El “plus” de empleados es porque el presupuesto de gastos y recursos del Municipio

para lo que fue el 2019 establecía una planta total -entre permanente y no

permanente- de 1020 trabajadores. En otras palabras, Jalile se excedió en un 60 por

ciento con los nombramientos sobre lo autorizado por el Concejo Deliberante cuando

se aprobó la ordenanza.

De esta forma, los nombramientos y el proceder el exjefe comunal incumplen lo

dispuesto en el Pacto Fiscal y lo establecido por la Carta Orgánica municipal sobre el

presupuesto. Esto implicaría que pueda haber sanciones por incumplimiento. Hasta

ahora, la auditoría solicita que se avance con un sumario administrativo y a la vez

sugiere que se informe a la Justicia ante la existencia de una causa penal.

Cabe señalar que la auditoría tomó como fecha límite el 29 de noviembre con lo cual

no se descarta que hayan existido más nombramientos.

En todo este panorama surge una pregunta ¿cuánto se gastó en personal si los

nombramientos estuvieron por encima de lo presupuesto? En el Municipio todavía no

pueden determinar el monto exacto. Es que, según explicaron, los registros contables

no estaban claros. Sobre lo que sí tenían certezas es que se gastó por encima de los

recursos y se nombró por arriba de lo autorizado mediante presupuesto.