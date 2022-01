James Blunt confesó que tardó más de 10 años en escribir una canción

En una reciente nota James confesó : “He tenido la parte del piano en mi cabeza durante 12 años. Todos mis amigos venían y me pedían si podía tocar algo nuevo, pero no conseguía convertirlo en una canción completa”.

Tras casi dos décadas en la industria musical, James cree que sus canciones son ahora “más fuertes”, pero le preocupa haber perdido su “inocencia”: “Creo que mis canciones son más fuertes hoy en día que cuando empecé. Pero al mismo tiempo, con la música, hay una gran belleza en la ingenuidad y la inocencia. Ahora me siento más competente como compositor, pero también siento que la inocencia me ha sido arrebatada”, dijo.

El cantante, de 47 años, es conocido por sus ingeniosas respuestas en Twitter y admitió que los comentarios negativos que recibe solían molestarlo. Sin embargo, superó las críticas gracias a las “enormes bonificaciones” que le da su trabajo.

Al preguntarle si los comentarios negativos le molestaban, admitió: “Cuando empecé a sacar música y era muy, muy visible que sí , me molestaban. Es interesante que pueda haber 100 aspectos positivos y que el único negativo sea el que más nos afecta como seres humanos. Pero siempre he pensado que si no te gusta algo, no lo escuches.”

Y agregó: “Ciertamente, yo creo que uno lo supera cuando vas a un espectáculo esa noche y unos cuantos de miles de personas acuden al show a escuchar tus canciones o cuando te vas en un autobús de gira por todo el mundo. Con estos tipos de situaciones te olvidas de todo lo negativo que te pasa. Mas con este tipo de trabajo en el que uno gana mucho dinero , estoy muy bien .. Vivo en Ibiza. Tengo acceso a las discotecas gratis. Así que lo acepto”.

