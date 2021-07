A pocos días de la audiencia virtual en la que Britney Spears contó su duro presente, su hermana Jamie Lynn rompió el silencio sobre su tutela.

“Sentí que hasta que mi hermana no pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto”, dijo Jamie Lynn desde sus historias de Instagram.

Además, aseguró que solo se preocupa por la felicidad de Britney y que trata apoyarla lo mejor posible. “Tal vez no la apoyé de la manera que al público le gustaría que lo hiciera con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que hubiera un hashtag y la apoyaré mucho después”, explicó.

“No soy mi familia. Soy mi propia persona. Hablo por mí misma. Estoy tan orgullosa de ella por usar su voz, estoy tan orgullosa de ella por solicitar un nuevo abogado, como le dije hace muchos años”, agregó.

The post Jamie Lynn Spears rompió el silencio sobre la tutela de Britney first appeared on Metro 95.1.