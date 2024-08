Nota vista: 4

Jannik Sinner, el tenista número uno del mundo, quedó envuelto en una polémica de ribetes internacionales: dio positivo en dos controles antidoping, en marzo pasado, pero fue absuelto por un Tribunal Independiente, según informó este martes la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Flamante campeón del Masters 1000 de Cincinnati, donde conquistó su título número 15 en el circuito de la ATP, no afrontará suspensión alguna pero sí perderá los 400 puntos del ranking y los premios oficiales -unos 300 mil euros- correspondientes a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, el torneo en el que no superó los testeos.

El 15 de agosto pasado se llevó a cabo la audiencia del caso, a partir de la que el Tribunal Independiente decidió liberar a Sinner de toda «culpa y negligencia», según comunicó este martes la ITIA. El componente encontrado se denomina clostebol, un esteroide anabólico incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

La ITIA informó que Sinner «proporcionó una muestra en competición en el Masters 1000 en Indian Wells, el 10 de marzo de 2024, que contenía la presencia de un metabolito de clostebol en niveles bajos. Otra muestra, realizada fuera del torneo ocho días después, también dio positivo para el mismo metabolito, otra vez en niveles bajos”.

Según el Código Mundial Antidopaje (WADC), cuando un jugador presenta un resultado analítico adverso para una sustancia no especificada, como es el caso del clostebol, se aplica de manera automática una suspensión provisional. El jugador entonces tiene derecho a solicitar un tribunal independiente que levante esa suspensión provisional. Por eso, después de cada una de las pruebas positivas, a Sinner se le aplicó una suspensión provisional. En ambas ocasiones el italiano apeló con éxito la suspensión provisional y, por lo tanto, nunca estuvo obligado a dejar de jugar.

La sustancia prohibida ingresó en el organismo de Sinner como resultado de la contaminación por parte de un miembro de su equipo de trabajo: su preparador físico compró un producto, disponible en cualquier farmacia de Italia, y se lo dio al fisioterapeuta del plantel para que le curara un corte en el dedo, según se encargaron de difundir los canales oficiales de Sinner. «Jannik no sabía nada de esto y su fisioterapeuta no sabía que se trataba de un producto que contenía clostebol; el fisio trató a Jannik sin guantes, le aplicó masajes y, con diversas lesiones cutáneas en su cuerpo, provocó la contaminación involuntaria», publicaron.

La ITIA, que también se encarga de investigar y sancionar los casos de arreglo de partidos, dio a conocer los hechos recién cinco meses después del doble doping. Conformada y financiada por los siete poderes del tenis internacional- la ATP, la ITF, la WTA, Tennis Australia, La Federación Francesa de Tenis (FFT), Wimbledon y la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA)-, lo mantuvo en secreto durante el lapso entre las dos pruebas positivas y el anuncio de su despojo de culpa y negligencia. La situación llamó la atención y despertó cierto grado de polémica, sobre todo porque se trata del tenista líder del ranking mundial de singlistas.

Visto en retrospectiva hay quienes aventuran que este caso tendría relación directa con la baja de Sinner de los Juegos Olímpicos de París 2024, el 25 de julio pasado, a poco del inicio de la competencia en las instalaciones de Roland Garros. ¿Por qué? La política antidoping del Comité Olímpico Internacional (COI), de fuerte injerencia estadounidense, escapa los límites de los poderes del tenis internacional. Los Juegos se disputaron entre el origen del tema en Indian Wells y la revelación pública por parte de la ITIA.

El nivel de controversia llegó incluso a provocar irónicas declaraciones de los propios colegas de Sinner, acaso «blindado» por los poderes del tenis sólo por tratarse del mejor jugador del planeta. «No me quiero imaginar lo que sienten los jugadores suspendidos por suplementos contaminados», disparó el canadiense Denis Shapovalov, actual 105° y ex número diez del mundo. Y agregó, con cierto sarcasmo: «Diferentes reglas para diferentes jugadores». El francés Lucas Pouille, 151° y ex 10° de la ATP, también se refirió al caso de los tenistas que reciben sanciones por no asistir a los controles antidoping: «¿Qué pasa con los jugadores que fueron suspendidos por sólo inasistencias y nunca dieron positivo?».

El excéntrico australiano Nick Kyrgios directamente pidió una sanción para Sinner: «Es ridículo, sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)… Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes… Sí, está bien». El ex 13° del ranking inmediatamente se cruzó con un usuario: «¿Accidental? ¿De verdad creés que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo fallar en dos pruebas de esteroides anabólicos? Vamos, papá».

Sinner, por su parte, pretende dejar el caso atrás: «Ahora dejaré atrás este período difícil y profundamente desafortunado. Continuaré haciendo todo lo que pueda para garantizar mi cumplimiento con el Programa Antidopaje de la ITIA y tengo un equipo a mi alrededor que es meticuloso en su propio cumplimiento». Su abogado Jamie Singer añadió, lejos de la ironía: «Las reglas antidopaje tienen que ser muy estrictas para ser efectivas». No parece ser el ejemplo.