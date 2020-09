Jennifer Aniston y Brad Pitt, juntos otra vez en TV: cómo fue el sensual encuentro de la ex pareja

Brad Pitt y Jennifer Aniston se reunieron en la pantalla y las cosas se pusieron un poco hot. La ex pareja, que se divorció en 2005, se reunió para una lectura en vivo de Fast Times en Ridgemont High ayer a la noche. Brad, 56, hizo del personaje de Brad Hamilton, originalmente interpretado por el juez Reinhold, mientras que Jen, de 51 años, asumió el papel de Linda, la chica de la que está enamorado.

En la escena el personaje de Brad se dirige al baño para autosatisfacerse sexualmente, mientras que el narrador, interpretado por Morgan Freeman, dice: “Brad está j ** king off”.

El Brad ficticio está fantaseando con Linda, con Jen leyendo la línea: “Hola Brad, sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Eres tan sexy”.

Linda, quien originalmente fue interpretada por Phoebe Cates, está en topless en la escena clásica, pero Jennifer se quedó completamente vestida. El evento, que se llevó a cabo en Zoom, fue en apoyo de una organización benéfica de coronavirus llamada CORE.

Otras celebridades involucradas fueron Shia LaBeouf, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, John Legend, Henry Golding, Dane Cook y la estrella de la película original Sean Penn.

Esta fue la primera vez que Brad y Jen aparecieron juntos en la pantalla desde su divorcio. La pareja se casó en 2000 y permanecieron juntos durante cinco años.

Officially the cutest moment of 2020

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here pic.twitter.com/kLHLpI01KF

— Simply Brad (@SimplyBradCom) September 18, 2020