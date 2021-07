Para la biopic sobre su vida, Aretha Franklin eligió a Jennifer Hudson, la cantante y actriz conocida por su papel en “Dreamgirls” para que la interprete.

Durante una entrevista, Hudson reveló el consejo que le dijo la reina del soul para interpretarla en el film que se llamará Respect. “Demasiado con que ella haya dicho: ‘Jennifer haz esto’. Ese es el poder femenino, eso es empoderamiento, como si me hubiera pasado la antorcha, me dijo: ‘Jennifer, tú puedes hacerlo’, eso me da la fuerza y el ánimo para intentarlo”, contó Hudson.

“Todo el mundo está en cuenta regresiva y estoy como: ‘Por favor, no me digan. No quiero saber, ya tengo demasiada presión”, explicó.

The post Jennifer Hudson reveló qué le dijo Aretha Franklin sobre cómo interpretarla en su biopic first appeared on Metro 95.1.