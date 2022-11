Tras un breve noviazgo a principios de la década del 2000, la intérprete de “On The Floor” y el actor de “Argo” volvieron a conectar en abril de 2021 y, tras un año de relación, se casaron en julio en Las Vegas.

Poco después, la superestrella anunció que cambiaría legalmente su nombre por el de Jennifer Affleck y, a pesar de algunas críticas, mantiene la decisión.

“La gente va a seguir llamándome Jennifer López. Pero mi nombre legal será Señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que eso sea un problema”, explicó durante una entrevista para el número de diciembre del 2022 de la revista Vogue.

Jennifer continuó señalando que nunca se planteó pedirle a Ben que cambiara su apellido por el de López. “¡No! No es tradicional. No tiene nada de romántico. Se siente como un movimiento de poder, ¿sabes lo que quiero decir? Soy muy dueña de mi propia vida y de mi destino y me siento empoderada como mujer y como persona”, continuó la mujer de 53 años. “Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento yo al respecto, simplemente siento que es romántico. Para mí sigue siendo una tradición y un romanticismo, y tal vez yo sea ese tipo de chica”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –

