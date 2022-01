Jesus Jones invitó a Blur a reunirse para el concierto en memoria al fallecido Andy Ross , dueño de Food Records. Los antiguos compañeros del sello de la banda han extendido la invitación a los héroes del Britpop y a otros ex alumnos de Food .

Ross, conocido por firmar a Blur, así como a Idlewild, Dubstar y otros, ha fallecido esta semana a la edad de 66 años, luego de que lo ha confirmado un amigo y colaborador cercano al empresario.

“Tenemos el corazón roto por la pérdida de Andy Ross, una mitad de la poderosa Food Records”, escribió Jesus Jones en Twitter. “Sin él, nunca habríamos podido hacer lo que hicimos. Siempre le estaremos agradecidos y siempre lo extrañaremos. Adiós jefe xxx”.

El baterista de Blur, Dave Rowntree, añadió: “Es realmente triste enterarse del fallecimiento de mi amigo y mentor Andy Ross. Era uno de los buenos: generoso, cálido y amable”.

Tras la noticia, Jesus Jones se puso en contacto con Blur en Twitter, sugiriendo un concierto de reunión en homenaje a Ross. Escribieron: “Hey Blur, ¿qué te parece si volvemos a reunir a Food y hacemos algo por Andy? Sólo una idea x”.

Hey @blurofficial , what do you say we get Food back together, and do something for Andy? @dubstarUK @t_supernaturals @CrazyheadUK @DieselParkWest_ Just a thought x

— Jesus Jones (@jesusjonesband) January 25, 2022