Joaquin Phoenix emperador: se viene la película sobre Napoleón

La próxima película de Ridley Scott sobre Napoleón, Kitbag, protagonizada por Joaquin Phoenix, se lanzará a través de Apple TV +.

Kitbag, que Scott dirigirá y producirá, verá a Phoenix asumir el papel del emperador francés y líder militar Napoleón Bonaparte. La película rastreará los orígenes de la figura histórica y su despiadado ascenso al poder, así como su relación con su esposa, Josephine.

Escrito por David Scarpa, quien anteriormente trabajó con Scott para escribir el guión de la película All The Money In The World, Kitbag será la primera vez que Scott y Phoenix vuelvan a trabajar juntos desde Gladiador (2000), en la que Phoenix interpretó al Emperador Romano Commodus.

Scott dijo que “Napoleón es un hombre que siempre me ha fascinado. Salió de la nada para gobernar todo, pero todo el tiempo estaba librando una guerra romántica con su adúltera esposa Josephine. Él conquistó el mundo para tratar de ganarse su amor, y cuando no pudo, lo conquistó para destruirla y se destruyó a sí mismo en el proceso “.

Sobre la participación de Phoenix en la película, Scott dijo que “ningún actor podría encarnar a Napoleón como Joaquín”.