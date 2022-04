El tema de las reelecciones, que cobró relevancia por las declaraciones de

distintos intendentes acerca de ir o no por un tercer mandato, fue materia

de análisis por parte del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos

Humano, Jorge Moreno. El Gobierno Provincial, dijo, “ya ha tomado una

decisión, la ha tomado Lucía Corpacci en su momento y el gobernador de

Catamarca, Raúl Jalil, más allá de la autonomía municipal, consideró que

dos mandatos es suficiente”.

Moreno consideró: “Nosotros tenemos un concepto que lo bajamos desde

el partido, desde la gestión de gobierno. Y después están las autonomías

municipales, está la actitud de cada uno. Nosotros somos respetuosos de

esas cosas, pero nosotros decimos adónde vamos y qué queremos”.

El ministro Moreno se refirió además al tema de los cesanteados

municipales de Recreo (La Paz). Dio a conocer que se han reunido con el

intendente Luis Polti y con la Asociación de Trabajadores del Estado,

precisando que se está analizando el listado. “Vamos a ayudar a esa gente

a que recupere su empleo y también vamos a ayudar al intendente Polti

para que no caiga en la desobediencia judicial por un tema económico”.

“Esta semana vamos a resolverlo”, adelantó Moreno con respecto los

trabajadores lapaceños.

Hay “hipocresía”

No obstante, se refirió a las declaraciones del senador nacional Flavio

Fama (JPC ) y el documento emitido por la oposición. “Hay un rol de

oposición, que en el caso del hoy oficialismo, le tocó por 20 años”. En las

declaraciones de JPC hay “hipocresía”, en el documento que emitieron

mencionan cosas que desean o quieren, pero que a la hora de la verdad

“no ponen en práctica”.

“Cuando fuimos oposición nos cansamos de intentar de que nos recibieran

y si nos recibieron en 20 años dos veces, fue mucho. Dos veces, no más, y

jamás nos quisieron escuchar, nunca nos convocaban al diálogo y ahora

que nosotros los venimos convocando, les planteamos una agenda pero

de futuro, no lo entienden”, señaló el funcionario.

Finalmente, Moreno sostuvo que la oposición “está en un proceso de

mucha desintegración”. “Cuando veo las declaraciones y todo lo demás,

por ahí me hace acordar a nuestras peores épocas de oposición: no tienen

un norte, tienen mucha impotencia y les surge esto de las acusaciones

infundadas”.