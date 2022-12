Un hombre de 35 años perdió la vida en un siniestro vial. Según la policía, el joven

habría perdido el control del rodado y chocó contra un poste, pero amigos del

fallecido acusan que habría sido rozado por el móvil durante una persecución,

hecho que provocó que cayera y sufriera las graves heridas que le provocaron la

muerte.

A través de las redes sociales, amigos y familiares de Mauricio Agustín Cabrera

expresaron su malestar con al actuar policial y solicitaban que se investiguen las

circunstancias en las que perdió la vida.

No obstante, desde la fuerza policial señalaron que el móvil estuvo a 200 metros

del hecho de tránsito cuando sucedió.

Versión policial

Según fuentes policiales, el hecho sucedió ayer a las 19.10, cuando a través del

Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911, personal de la Comisaría Tercera

tomó conocimiento de que en la calle Almagro, entre avenidas Arroyo Fariñango y

Alem, requerían su presencia.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con un grupo de vecinos, quienes

manifestaron que minutos antes dos sujetos habían protagonizado un desorden en

el que uno de ellos resultó con lesiones. Posteriormente, ambos se retiraron del

lugar.

Mientras los policías realizaban las averiguaciones, uno de los protagonistas, pasó

por el lugar conduciendo una motocicleta de color rojo, en compañía de otra

persona del sexo masculino.

Inmediatamente, los uniformados realizaron recorridos por la zona y en la esquina

de avenida Alem y calle Almagro observaron nuevamente al masculino, quien ya

se encontraba solo y con el rodado en la vereda. Al notar la presencia policial, este

emprendió la huida por avenida Alem en sentido norte, pasando el semáforo en

rojo en la esquina de las avenidas Belgrano y Alem.

En virtud de ello, los policías encendieron las balizas y sirenas e iniciaron una

persecución. Cabe mencionar que el motociclista se conducía a alta velocidad,

llevando una distancia mayor a 200 metros del móvil, según la versión policial.

Una vez que el móvil cruzó avenida Alem y Belgrano, decidió apagar sirenas y

reducir la velocidad teniendo en cuenta que perdieron de vista al motociclista. No

obstante, continuaron la marcha por avenida Recalde y antes de llegar a la calle

Viuda de Varela, observaron que el sujeto había protagonizado un siniestro vial.

Según las constataciones que asegura haber realizado la fuerza policial, el joven

perdió el control del rodado e impactó contra un poste de alumbrado público. En el

lugar, los efectivos identificaron a Mauricio Agustín Cabrera (35). Iba a bordo de

una motocicleta Corven 150 cc. de color rojo y luego de impactar contra una

columna de cemento del tendido eléctrico, sufrió lesiones de consideración, por lo

que fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al

Hospital San Juan

Bautista, donde horas más tarde perdió la vida a raíz de las graves heridas

sufridas.

Desde la Jefatura de Policía se pusieron a disposición de la Justicia las imágenes

de las cámaras del SAE 911, las cuales captaron la secuencia.

Trabajaron efectivos de la Seccional 3ra y sumariantes de la Unidad Judicial N° 3

para labrar las actuaciones de rigor.