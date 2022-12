Un joven motociclista lucha por su vida tras chocar contra un poste de alumbrado

público en un lamentable hecho de tránsito ocurrido en La Chacarita. Como

consecuencia, la víctima sufrió politraumatismo de cráneo.

Según informaron fuentes policiales, ayer a las 10.00, el siniestro vial con graves

consecuencias sucedió en la avenida Presidente Castillo entre las calles Del Viso y

Robín Correa.

Hugo Matías Rodríguez (25) circulaba en una motocicleta Honda CG Titán 150 cc.,

dominio 578-JXK, de color negro, y por razones que se tratan de establecer chocó

un poste del tendido eléctrico.

A raíz del siniestro, el motociclista sufrió lesiones de consideración y fue asistido

por profesionales médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan

Bautista, donde quedó internado.

Según fuentes judiciales, el joven presenta un fuerte traumatismo de cráneo, por lo

que se encuentra internado en estado delicado.

En el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera, peritos de la Dirección

General Criminalística de la Policía de la Provincia y sumariantes de la Unidad

Judicial N° 3.

En pleno centro

Por otro lado, a las 9.30, en la esquina de las calles Tucumán y República se

produjo otro siniestro vial. Un automóvil Fiat Palio, dominio AA048GU, al mando de

José Luis Vergara (40), por causas que se investigan, colisionó con una

motocicleta Honda CB 190, dominio A110RUZ, conducida por Franco Ismael

Gómez (23), en compañía de una adolescente de 17 años.

Producto del siniestro, la adolescente sufrió lesiones y fue asistida por

profesionales médicos del SAME, quienes la trasladaron al Hospital San Juan

Bautista. Intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y sumariantes del

Precinto Judicial N° 1.

La Paz

En tanto, a las 7.00, en la intersección de las calles Felipe Varela y Congreso de la

ciudad de Recreo (La Paz), una motocicleta Honda Tornado 250 cc., de color

negro, conducida por Gabriel Martínez, colisionó con un automóvil Volkswagen

Gol, dominio EPG-682, de color dorado, al mando de Rodolfo Bulacios (30).

Como consecuencia del siniestro, el ocupante del rodado menor sufrió lesiones de

consideración y fue asistido por facultativos médicos del Hospital Zonal, quienes lo

trasladaron al Hospital San Juan Bautista de la Capital. Intervinieron efectivos de

la Comisaría Departamental de Recreo, bajo las directivas de la Fiscalía de la

Sexta Circunscripción Judicial, quienes impartieron las medidas a cumplimentar.

Choque entre motos

Anteriormente, a las 5.40, en la intersección de la avenida Choya y calle 5 de

Diciembre, Carlos Alejandro Fernández (21) circulaba en una motocicleta Keller

110 cc., dominio A041LLZ, de color negro, en compañía de Nahuel Eduardo López

(18), y por razones que se tratan de establecer colisionaron con una motocicleta

Motomel Skua 200 cc., dominio A078ZJP, de color blanco, conducida por Luis

Augusto Gómez (26).

Como consecuencia del siniestro vial, los ocupantes de los rodados sufrieron

lesiones y fueron asistidos por facultativos médicos del SAME, quienes los

trasladaron al Hospital San Juan Bautista. Intervinieron efectivos de la Comisaría

Octava y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8.