Joven se tomó una foto en Nueva York sin darse cuenta que a su lado estaba Paul McCartney

Una de las gracias de Nueva York es que los turistas se pueden topar con estrellas de Hollywood, celebridades de fama mundial o con artistas que rara vez se ven en otras ciudades.

Sin embargo, hay que estar atento, bien lo sabe una joven que se tomó una fotografía en Nueva York sin percatarse que a su lado estaba nada menos que Paul McCartney.

A woman is going viral on TikTok after she looked back through her holiday photos and noticed music legend Paul McCartney photobombed her picture. https://t.co/mEZ2PdjXon

— news.com.au (@newscomauHQ) January 26, 2021