Juntos por el cambio nacional creen irreversible los resultados de Catamarca

Comienza a acelerarse el camino que desembocará dentro de 14 días en las

elecciones legislativas, lo que genera expectativas en la principal fuerza de oposición

de Juntos por el Cambio por el resultado obtenido a nivel nacional en las PASO. No

obstante, el entusiasmo se morigera al hablar de Catamarca.

Sucede que, según publicaron medios nacionales, las encuestas que manejan dentro

de la oposición ya descuentan un triunfo en la provincia. Incluso, una medición

privada estimó que el Frente de Todos le sacaría una ventaja de 23 puntos a la

oposición.

La dirigencia nacional de JPC está segura de que volverá a festejar una victoria a

nivel nacional. La oposición quiere ganar el venidero 14 de noviembre para ampliar

su fuerza en el Congreso, quitarle el quórum al oficialismo en la cámara alta que

conduce Cristina Fernández de Kirchner y así poder ubicarse dentro de dos años

como una opción competitiva para los cruciales comicios en donde se votará la

sucesión de Alberto Fernández.

En este marco, el comando de campaña de JPC maneja encuestas que les permiten

ser optimistas. Según publicó el portal digital Infobae, “sigue superando al oficialismo

en cantidad de votos a nivel nacional, con una diferencia de entre 7 y 9 puntos (en las

PASO terminó 9 puntos arriba)”. Además, en las ocho provincias en las que se eligen

senadores nacionales, “los sondeos muestran que la principal fuerza opositora

ampliará su triunfo en Córdoba y lo mantendrá en Santa Fe, Corrientes y Mendoza”.

Inclusive, las encuestas que tiene el comando de campaña opositor, el triunfo

también se daría en las provincias de La Pampa y de Chubut, “dos de las sorpresas

de las PASO, pese a una recuperación de votos del PJ”. Sin embargo hay dos

subjurisdicciones que a prima facie escapan de la tendencia de esos números. Según

las encuestas, “Tucumán y Catamarca seguirán siendo dos de los distritos donde el

Frente de Todos podrá exhibir triunfos”, dice la publicación.

Ahora bien, si Juntos por el Cambio conserva los resultados de las Primarias, lograría

34 bancas en el Senado, una menos que el Frente de Todos. Como se dijo, el plan es

sacarle el quórum a la vicepresidenta y ello se expresó en un slogan, un hashtag y

fotos de dirigentes, candidatos y militantes con los dedos de una mano extendidos

para graficar su meta: “Cinco senadores”. Cabe tener en cuenta una particularidad en

Catamarca: el resultado del 14 de noviembre debería ser demasiado negativo hacia

JPC para que Flavio Fama no ingrese al Senado de la Nación.

Muestra

De acuerdo a un sondeo de CB Consultora Opinión Pública, una firma con origen en

Córdoba que se caracteriza por sus relevamientos en todo el país, se proyecta que el

oficialismo estaría reteniendo bancas en Catamarca (2), Tucumán (2), Chubut (1),

Corrientes (1), La Pampa (1), Mendoza (1) y Santa Fe (1). “Pero paralelamente

estaría perdiendo lugares en Córdoba (1), Corrientes (1), La Pampa (1), Santa Fe (1)

y Chubut (2)” dice el informe. Catamarca fue una de las pocas provincias en las que

el Frente de Todos no perdió peso en la última PASO respecto a la presidencial de

2019. En ambos casos superó los 56 puntos, con una ventaja de más de 20 sobre

Juntos por el Cambio.

De acuerdo a la encuesta de CB en el distrito (814 casos, del 24 al 27 de octubre),

vaticina un escenario inicial con 4,4% de voto en blanco y 17,1 por ciento de

indecisos, en el que la lista que encabeza Lucía Corpacci llega a 47,9 por ciento

contra 24,5 por ciento de la propuesta que titula Fama.

Ahora bien, cuando sólo se tienen en cuenta los votos afirmativos, la boleta que

encabeza la exgobernadora y actual diputada nacional sube a 60,7 por ciento y la del

exrector de Unca al 31,2 por ciento. Con este resultado, ambas fuerzas renovarían

las bancas para el Senado que ponen en juego: el oficialismo dos y Juntos por el

Cambio, una.