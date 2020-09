Jürgen Klopp explota contra leyenda del Manchester United

El Liverpool de Jürgen Klopp comenzó con el pie derecho en su defensa del título obtenido la temporada pasada de la Premier League, tras conseguir la victoria ante el Arsenal.

Sin embargo, el técnico alemán se enojó al escuchar una crítica de Roy Keane, leyenda del Manchester United, quien cuestionó el rendimiento de los Reds.

“¿Escuché al Sr. Keane decir que tuvimos una actuación descuidada esta noche? ¿Escuché bien? Ahora pude escucharte. ¿Dijiste eso?”, dijo Klopp sobre las palabras del ex futbolista irlandés.

“Did Mr Keane say it was a sloppy performance? Maybe he is speaking about another game…” Jurgen Klopp v Roy Keane pic.twitter.com/MIw47L6N0o — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 28, 2020

“Creo que haber tenido una o dos situaciones en contra debe haber sido decepcionante…”, respondió Keane, lo que provocó el enojo del técnico germano.

“Sólo quería escucharlo. Porque no estaba seguro, tal vez hablabas de otro partido… No de este, lo siento. Esa sería una descripción increíble de este partido, que fue absolutamente excepcional. No fue para nada descuidado, para nada”, dijo el entrenador del Liverpool.

“Desde el primer segundo dominamos contra un equipo que está en forma al 100 por ciento. Había que tener cuidado que no nos encuentren en sus contraataques. Yo creo que el 60 o 10 por ciento de sus jugadas por detrás fueron offsides. No es perfecto, pero fueron offsides. Allison tuvo que hacer una atajada y ellos tuvieron dos jugadas por detrás (de la defensa del Liverpool) Pero eso no se puede evitar, para eso necesitas a un arquero en esas situaciones. A parte de eso, el fútbol que jugamos fue absolutamente excepcional”, agregó.

Ante la evidente molestia de Klopp, el ex futbolista intentó aclarar sus dichos. “Puede ser que me hayas escuchado mal. He dedicado muchos elogios al Liverpool. Creo que el partido fue sobresaliente, pero que hubo momentos descuidados”, comentó.

Foto: Shutterstock