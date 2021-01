Justin Hartley reveló algunos detalles sobre los nuevos episodios de This is Us

Justin Hartley reveló algunos detalles sobre los nuevos episodios de This is...

Justin Hartley, el actor que interpreta a Kevin Pearson en This is Us, reveló algunos detalles sobre los próximos episodios de la serie que tiene miles de fanáticos en todo el mundo. Hartley habló sobre lo que podría ocurrir con su personaje y como seguirá su relación con Madison, interpretada por Caitlin Thompson.

(ALERTA SPOILER) Si viste los primeros cinco episodios de la nueva temporada (los únicos estrenados hasta el momento), sabés que Madison quedó embarazada de Kevin después de una noche de aventura, y que comenzaron a hablar del matrimonio pero sin confirmarlo. Sobre esto, Justin y Dan Fogelman, creador de la serie, hablaron de lo interesa que resulta que Kevin y Madison no están hechos el uno para el otro. “Me encanta el hecho de que la relación no es el tradicional ‘casarse, tener hijos, y luego luchar para criarlos’” dijo Hartley.

El eternamente bronceado Kevin Pearson no ignora el hecho de que Madison y Kev no son exactamente el alma gemela del otro. “Es una especie de combinación extraña, y están tratando de que funcione“, señala. “Tienen un afecto el uno por el otro, pero no sé qué tan profundo es todavía” reflexionó.

El 12 de enero se estrenará el nuevo episodio y abordará directamente ese tema, pero Hartley tiene algunas dudas de que Madison y Kevin funcionen. “He dicho esto antes: no se puede forzar el amor. Simplemente no funciona“, sentenció.