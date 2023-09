El diputado Tiago Puente habló sobre la nueva campaña que emprenderá el

radicalismo junto a sus socios políticos de cara a las generales de octubre y

manifestó que ya se encuentran todos los equipos unidos para trabajar.

“Hemos zanjado nuestras diferencias democráticamente y la sociedad ha elegido

entre las diferentes propuestas de Juntos por el Cambio. Ya estamos trabajando

en conjunto para elección del 22 de octubre. Nuestro único objetivo es darles a los

catamarqueños la única posibilidad de cambiar el rumbo de la provincia”, indicó.

Al ser consultado sobre la polarización entre el peronismo y los libertarios a nivel

nacional, el legislador resaltó que está pasando a nivel local. “No vamos a

prestarnos en el juego que intenta llevarnos el gobierno de la provincia, ellos

quieren discutir entre primos. El gobernador y su primo, que es el candidato de la

Libertad Avanza, quieren discutir entre ellos y a Juntos por el Cambio lo quieren

dejar afuera de la discusión familiar, para ver quién conduce la provincia”.

Además, señalo que cree que su espacio tiene más chances de canalizar los votos

en blancos y ausentes, “hubo muchos votos en blanco en las categorías

provinciales porque no quisieron votar a los candidatos locales de la Libertad

Avanza. Javier Milei sacó 50 mil votos y sus candidatos 30 mil. Son más posibles

hacia Juntos por el Cambio que hacia los libertarios. Somos la única alternativa

real”, dijo.

Al ser consultado sobre su postura de los homenajes realizados por Victoria

Villarruel, contestó: “Me indigna que a 40 años estemos discutiendo nuevamente

estas cosas, me parece muy retrógrado, no lo comparto en absoluto la sociedad

ya dijo nunca más”.