El rapero estadounidense ha anunciado “Donda 2” a través de su cuenta oficial de Instagram. Según el post, el nuevo álbum será producido ejecutivamente por Future y saldrá a la venta el 22 de febrero.

West y Future actuaron recientemente juntos en Rolling Loud California. Los raperos colaboraron en 2014 en la canción Honest “I Won”.

El nuevo album había sido propuesto por Steven Víctor-el ex jefe de operaciones de G.O.O.D. Music de West y también el ex vicepresidente ejecutivo y jefe de A&R de Def Jam Recordings. Víctor dijo a Complex: “Ye ha empezado a trabajar en su nueva obra maestra “Donda 2”. Y añadió en una entrevista posterior con Complex: “Escucha, este nuevo trabajo llegará antes de lo que crees. La procesión está empezando y no va a parar”.

“Donda 2” será la continuación del último álbum de West, publicado en agosto. Últimamente, West ha estado muy ocupado: ha sido coprotagonista del concierto benéfico “Free Larry Hoover” patrocinado por Amazon con Drake, ha sacado una canción con The Game y ha sido anunciado como uno de los headliners principales del Coachella. Hace poco se estrenó la primera parte del documental “Jeen-Yuhs “, que habla sobre su vida. Por otra parte se lo ve muy motivado y comprometido con su nueva relación con la actriz Julia Fox.

