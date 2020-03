Karina La Princesita contó el episodio de acoso sexual que sufrió en su infancia

Karina La Princesita decidió contarles a sus seguidores, de Twitter, cuál fue el episodio de acoso sexual que vivió, en su infancia. “No sé de dónde saqué la fuerza para soltarme y salir corriendo”, dijo.

“No hay piba a la que no le haya pasado nada”, escribió una influencer de Twitter. Frente a esto, cientos de chicas decidieron hacer públicas sus historias, ya sean de abuso o acoso sexual. En este ámbito, la cantante argentina se sumó a la iniciativa.

Karina La Princesita contó el episodio de acoso sexual que vivió en su infancia

“A mí, una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca. En ella, había un hombre masturbándose y me agarró la muñeca y me quiso meter adentro. No sé de dónde saqué fuerza para soltarme y salir corriendo. Por eso, me preocupo tanto cuando van solas a los shows y eso”, escribió, en la red del pajarito.

En lo que val de año, ya hubo más femicidios, que días en el 2020. Por lo tanto, en las últimas movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, se pidió por la visibilidad de esta problemática y la búsqueda de una solución a la violencia machista, en el país.

