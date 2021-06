Kate Winslet criticó su actuación en “Titanic”

Kate Winslet, la actriz que interpretó a Rose Dewitt Bukater en “Titanic” dio una entrevista en la que criticó la forma en la que actuó en algunas escenas del film.

“En cada escena, digo ‘¿De verdad, de verdad? ¿Lo hiciste así?’ Oh, Dios mío. Incluso mi acento estadounidense, no puedo escucharlo. Es horrible”, dijo la actriz en una charla con The Telegraph.

Por otro lado, Winslet habló sobre la posibilidad de volver a filmar algunas escenas de la película para ver si después de todo el tiempo que pasó desde el estreno mejoró ese aspecto.

“Ojalá sea mucho mejor ahora. Suena terriblemente autoindulgente, pero los actores tienden a ser muy autocríticos. Me cuesta ver cualquiera de mis actuaciones, pero al ver ‘Titanic‘ estaba como, ‘Oh Dios, quiero hacer eso de nuevo’”, explicó la actriz.

