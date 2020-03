Katheryn Winnick, Lagertha en Vikings, protagoniza una nueva serie

Katheryn Winnick, actriz y directora canadiense que le dio vida a Lagertha en Vikings, aún no terminó de despedirse de la aclamada serie de reyes nórdicos, pero ya consiguió un papel protagónico en una nueva serie.

La actriz, según informó Variety, firmó con ABC para protagonizar The Big Sky, una serie policial que estará en manos de David E. Kelley. El showrunner es conocido por producciones como All McBeal, Boston Legal y Big Little Lies.

The Big Sky, que estará basada en una novela de C.J. Box, es un thriller que se enfoca en el trabajo del detective Cassie Dewell y la ex agente de policía Jenny Hoyt. Estos investigan la desaparición de dos hermanas que fueron secuestradas por un camionero en una ruta, que termina siendo un asesino serial.

Completan el reparto John Carroll Lynch (American Horror Story), Ross Fineman (Goliath) y Dedee Pfeiffer (Un día de furia).