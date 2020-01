Katy Perry habló sobre su depresión y sobre cómo Orlando Bloom la acompañó en la lucha

En el 2018, Katy Perry habló por primera vez sobre la depresión que sufrió tras el lanzamiento de su disco Witness, uno de sus álbumes que fue muy mal recibido por el público.

“He tenido episodios momentáneos de depresión, tuve el corazón roto el año pasado porque, sin querer, daba mucha importancia a la reacción del público, y éste no reaccionó como yo esperaba. (…) La música es lo que más amo y creía que el universo me estaba diciendo: ‘Dale, estás diciendo todo esto sobre quererse a uno mismo y ser auténtico, pero te vamos a hacer pasar otra prueba y dejarte sin validación. Así comprobarás cuánto te quieres a ti misma de verdad”, declaró en su momento la cantante en una entrevista para la revista Vogue.

Ahora, unos años más tarde, Perry volvió a hablar en la revista Vogue (India) sobre esta época oscura de su vida y contó el rol que tuvo Orlando Bloom, su futuro marido, en su recuperación.

“Entré en depresión y no quería salir de la cama. En el pasado era capaz de sobreponerme pero en esta ocasión algo sucedió que me hizo caer demasiados tramos de escaleras. Realmente he tenido que hacer una completa recuperación mental”, confesó en la entrevista.

Y continuó: “Fui a terapia, siguiendo varios procesos y tomando plantas medicinales… Y tuve un compañero que me ayudó a encontrar el equilibrio, Orlando, que también estaba en su propio viaje espiritual. Él ha sido el ancha que me abrazaba y me hacía sentir la realidad. Él no es el fan número 1 de Katy Perry pero sí es el fan número uno de Katheryn Hudson [su nombre real]”.